El truco definitivo con vinagre para destapar los orificios de la ducha y recuperar la presión del agua

Con un poco de vinagre y siguiendo unos pasos clave se puede quitar el sarro acumulado en la ducha.

En ocasiones en la ducha el agua sale con poca fuerza y también los chorros van en cualquier dirección. Es probable que sea culpa del sarro. Es por eso que hay una solución casera con vinagre para dejarla como nueva.

Adiós al sarro de la ducha Para devolverle la presión a la ducha solo se necesitan unos pocos elementos como vinagre blanco, agua tibia, una bolsa de plástico limpia, una bandita elástica o precinto, un cepillo de dientes viejo, un paño limpio y un escarbadientes para los sedimentos más rebeldes.

Este método es ideal porque actúa por inmersión directa mientras el cabezal sigue colocado en la pared. Para eso se mezcla en la bolsa plástica partes iguales de vinagre y de agua tibia. Luego colocar la bolsa alrededor de la flor de la ducha, asegurándose de que todos los orificios queden cubiertos por el líquido.

corte de agua surtidor de agua canilla ducha El vinagre ablandará el sarro. Shutterstock

Sujetar la bolsa al caño usando la banda elástica o el precinto para que no se caiga. Dejar que el vinagre disuelva el sarro durante una hora. Retirar la bolsa y refregar la superficie con el cepillo de dientes para desprender las costras de minerales ablandadas.