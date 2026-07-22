Limpieza de persianas: la mezcla casera que las deja impecables en menos de 10 minutos

Aunque pueda parecer una tarea difícil, limpiar las persianas es sencillo con la técnica adecuada y una mezcla casera de pocos ingredientes.

Las persianas son una de esas partes de la casa que muchas veces quedan fuera de la limpieza profunda. Mantenerlas en buenas condiciones no solo ayuda a mejorar su aspecto, sino que también puede favorecer su funcionamiento y prolongar su vida útil.

Mientras que la parte interior de la persiana, suele ser más fácil de limpiar, la zona exterior puede parecer más complicada, especialmente en departamentos ubicados en pisos altos. Sin embargo, existe un método sencillo para hacerlo: primero se debe bajar completamente la persiana, retirar la tapa del cajón y comenzar a enrollarla poco a poco para limpiar cada parte.

De esta manera, es posible limpiar ambos lados de la persiana sin realizar grandes esfuerzos. Para dejarlas impecables, solo se necesitan tres ingredientes que suelen estar presentes en cualquier hogar:

Agua.

Vinagre .

. Detergente. Adiós a las manchas y tierra de las persianas de casa. Foto: Pixabay Paso a paso: cómo limpiar las persianas rápido y fácil Para comenzar, se deben colocar los tres ingredientes en un recipiente y mezclar hasta obtener una solución de limpieza. Luego, con un trapo limpio, se debe aplicar la preparación sobre ambos lados de la persiana, retirando la tierra y suciedad acumulada.