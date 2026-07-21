Esta es la forma correcta de lavar y desinfectar la lechuga, según los expertos

Un gesto tan cotidiano como preparar una ensalada de lechuga puede convertirse en un riesgo para la salud si no se aplican las pautas de higiene adecuadas. Contaminantes como bacterias suelen alojarse en los pliegues de sus hojas, por lo que su limpieza es importante.

Según advierte la ingeniera en alimentos Mariana Zapién, ningún desinfectante comercial garantiza la eliminación total de parásitos por sí solo. Por este motivo, el lavado previo con abundante agua resulta un paso indispensable para remover mecánicamente la suciedad antes de aplicar cualquier solución germicida.

Para minimizar el riesgo de diarreas o intoxicaciones alimentarias, el divulgador científico Rafael Carbajal sugiere seguir esta rutina de limpieza. Primero, optar por la planta entera en lugar de los paquetes de hojas trozadas o "listas para comer".

El segundo paso es desechar las primeras dos o tres hojas exteriores , ya que son las que mantuvieron contacto directo con la tierra y el transporte. Separar las hojas una por una y lavarlas minuciosamente bajo el chorro de agua.

La limpieza de la lechuga es importante.

Tras retirar el exceso de agua, sumergir las hojas en una solución desinfectante. En caso de usar lavandina (cloro), la proporción idónea es de 1 ml por cada litro de agua. Dejar actuar cinco minutos.

Tanto las manos de quien manipula el alimento como los recipientes utilizados en la preparación deben estar rigurosamente limpios.

Por su parte, el microbiólogo Marlon Toscano señala dos equivocaciones habituales que comprometen la inocuidad de los alimentos: lavar la lechuga junto a otras frutas o verduras favorece la contaminación cruzada y recurrir al mito del vinagre con bicarbonato.

Aunque el efervescente burbujeo al juntar ambos ingredientes genera la sensación de una "limpieza profunda", la química demuestra lo contrario. Al combinar vinagre (ácido) con bicarbonato de sodio (base), ambos compuestos se neutralizan de inmediato.