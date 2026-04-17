Adiós a la plancha: el aparato que alisa la ropa más rápido

La plancha fue durante años un electrodoméstico clave en el hogar, pero en el último tiempo empezó a perder protagonismo. ¿El motivo? Nuevas alternativas más prácticas y rápidas ganaron terreno, sobre todo entre quienes buscan simplificar tareas cotidianas y ahorrar tiempo.

Uno de los dispositivos que más creció es el vaporizador vertical . Este aparato utiliza vapor caliente para alisar las prendas sin necesidad de apoyarlas sobre una superficie. En lugar de una tabla de planchar, solo hace falta colgar la ropa y pasar el equipo de forma vertical.

Su funcionamiento es simple: el vapor penetra en las fibras de la tela, las relaja y elimina las arrugas casi al instante. Esto permite trabajar sobre distintos materiales, desde algodón hasta seda, incluso en prendas con pliegues o diseños más complejos.

Una de sus principales ventajas es que reduce el riesgo de dañar la ropa. A diferencia de la plancha tradicional, no hay contacto directo con una superficie caliente, lo que evita quemaduras o marcas brillosas en telas delicadas.

Además, se destaca por su rapidez. El equipo suele calentarse en pocos segundos y permite eliminar arrugas en menos tiempo que el planchado convencional. También requiere menos esfuerzo, ya que no hay que ejercer presión ni armar una tabla.

Otro punto a favor es que no solo sirve para alisar prendas. El vapor ayuda a eliminar olores y a reducir la presencia de bacterias superficiales, lo que lo convierte en una opción útil para refrescar ropa guardada o que no necesita un lavado completo.

Por su tamaño compacto y facilidad de uso, también resulta práctico para viajes o para usar en el día a día. Si bien no reemplaza por completo a la plancha en todos los casos, especialmente en telas muy gruesas, se consolida como una alternativa cada vez más elegida para mantener la ropa prolija sin complicaciones.