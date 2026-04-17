Adiós a la plancha: el aparato que alisa la ropa más rápido
Un nuevo electrodoméstico gana espacio en el hogar por su rapidez y practicidad para quitar arrugas sin plancha, cuidar la ropa y simplificar la rutina diaria.
La plancha fue durante años un electrodoméstico clave en el hogar, pero en el último tiempo empezó a perder protagonismo. ¿El motivo? Nuevas alternativas más prácticas y rápidas ganaron terreno, sobre todo entre quienes buscan simplificar tareas cotidianas y ahorrar tiempo.
Adiós a la plancha tradicional
Uno de los dispositivos que más creció es el vaporizador vertical. Este aparato utiliza vapor caliente para alisar las prendas sin necesidad de apoyarlas sobre una superficie. En lugar de una tabla de planchar, solo hace falta colgar la ropa y pasar el equipo de forma vertical.
Su funcionamiento es simple: el vapor penetra en las fibras de la tela, las relaja y elimina las arrugas casi al instante. Esto permite trabajar sobre distintos materiales, desde algodón hasta seda, incluso en prendas con pliegues o diseños más complejos.
Una de sus principales ventajas es que reduce el riesgo de dañar la ropa. A diferencia de la plancha tradicional, no hay contacto directo con una superficie caliente, lo que evita quemaduras o marcas brillosas en telas delicadas.
Además, se destaca por su rapidez. El equipo suele calentarse en pocos segundos y permite eliminar arrugas en menos tiempo que el planchado convencional. También requiere menos esfuerzo, ya que no hay que ejercer presión ni armar una tabla.
Otro punto a favor es que no solo sirve para alisar prendas. El vapor ayuda a eliminar olores y a reducir la presencia de bacterias superficiales, lo que lo convierte en una opción útil para refrescar ropa guardada o que no necesita un lavado completo.
Por su tamaño compacto y facilidad de uso, también resulta práctico para viajes o para usar en el día a día. Si bien no reemplaza por completo a la plancha en todos los casos, especialmente en telas muy gruesas, se consolida como una alternativa cada vez más elegida para mantener la ropa prolija sin complicaciones.