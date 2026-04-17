Cómo lograr pisos más limpios con un truco fácil y casero

Usar vinagre en los pisos es un truco casero que ayuda a limpiar, eliminar olores y desengrasar. Cómo aplicarlo correctamente y en qué superficies evitarlo.

Limpiar los pisos con vinagre es un truco casero que muchos conocen. La recomendación se basa en sus propiedades naturales, ya que este líquido contiene ácido acético, una sustancia que ayuda a remover suciedad, grasa y restos de jabón con facilidad.

Uno de los principales motivos por los que se sugiere usar vinagre en el piso es su capacidad para eliminar malos olores. Actúa como desodorizante y deja una sensación de limpieza sin necesidad de productos químicos fuertes. Además, es una opción económica y fácil de conseguir.

También se lo utiliza porque tiene propiedades antibacterianas suaves. Esto significa que puede ayudar a reducir la presencia de algunos gérmenes y microorganismos en las superficies, aunque no reemplaza a desinfectantes más potentes.

Para aplicarlo correctamente, lo más habitual es diluirlo en agua. Una mezcla común consiste en agregar una taza de vinagre blanco a un balde de agua tibia y trapear como de costumbre, evitando que el piso quede demasiado mojado.

Este método se recomienda especialmente cuando se busca una limpieza general o eliminar manchas leves. También puede usarse antes de trapear en zonas con suciedad más difícil, aplicando un poco directo sobre la mancha y luego limpiando normalmente.