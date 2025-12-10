Limpieza: el truco casero con una aspirina para limpiar la plancha quemada

Existe un truco de limpieza sencillo y económico usando una aspirina para dejar el aparato impecable libre de manchas negras.

Planchar es una tarea que muchos realizan casi a diario. Sin embargo, el aparato a veces falla porque la base se llena de manchas negras o de residuos pegados. Sin embargo, existe un truco de limpieza casero que usaban las abuelas que es muy efectivo.

Limpieza: el truco de la abuela El truco que revoluciona las redes sociales para la limpieza de la plancha es usar una simple aspirina que todos tienen en su botiquín. Se trata de un método económico y efectivo que aprovecha las propiedades químicas del remedio para poder disolver la suciedad incrustada sin dañar el metal.

Las manchas oscuras en la base aparecen cuando se planchan algunas telas sintéticas a altas temperaturas provocando que las fibras se derritan y se adhieran al metal. Eso afecta al electrodoméstico y también puede arruinar la ropa con manchas.

La clave de este truco de limpieza está en el componente activo de la aspirina: el ácido acetilsalicílico. Cuando el ácido se calienta reacciona con los residuos pegados y ayuda a que se despeguen con facilidad de la superficie metálica.

Para aplicar este truco de limpieza se necesitarán dos tabletas de aspirina, un trozo de tela de algodón vieja (o un trapo grueso) y pinzas o guantes de cocina. Se colocan las tabletas en un cuenco pequeño, se enciende la plancha a temperatura máxima y usando las pinzas se frota la aspirina sobre las manchas quemadas.