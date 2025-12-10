Presenta:

Limpieza: el truco infalible para dejar la jarra eléctrica libre de sarro

La jarra eléctrica acumula sarro por el uso diario. Una limpieza con vinagre es la solución perfecta para este problema.

Agus Ruiz

El mejor truco para limpiar la jarra eléctrica. Foto: Fuente: Shutterstock

La jarra eléctrica se encuentra entre los electrodomésticos más usados en el hogar por su gran ayuda para preparar infusiones y calentar agua de manera rápida. Sin embargo, con el uso constante comienza a acumular sarro que puede afectar el aparato, por eso se requiere de una limpieza.

Limpieza: paso a paso

El clásico que no falla en esta limpieza es el vinagre de alcohol porque gracias a su acidez disuelve eficazmente los depósitos minerales. Para eso se mezcla agua y vinagre en partes iguales dentro de la jarra. Calentar y dejar reposar cuando se apague la jarra.

Una solución de limpieza infalible.

Luego se desecha la mezcla de vinagre y se hierve el agua en la jarra dos o tres veces más para terminar de eliminar los restos de vinagre. En esta simple limpieza el sarro desaparecerá de manera sencilla y muy económica.

Otra opción es usar limón, una alternativa natural que deja un aroma agradable en la jarra. Se cortan dos limones en rodajas y se colocan en el interior del aparato y luego se llena con agua hasta el nivel máximo. Hervir y deja reposar media hora. Enjuagar y tirar las rodajas de limón.

Por último, el bicarbonato de sodio también es muy útil para esta limpieza porque ayuda a desprender el sarro y a neutralizar olores. Se crea una pasta con este producto y un poco de agua. Luego se frota con una esponja suave en las paredes de la jarra.

También se puede llenar la jarra con agua y añadir una o dos cucharadas de bicarbonato de sodio. Hierve la solución. Dejar en reposo quince minutos y hervir agua limpia para que no queden residuos.

