Limpieza: el truco infalible para dejar la jarra eléctrica libre de sarro

La jarra eléctrica se encuentra entre los electrodomésticos más usados en el hogar por su gran ayuda para preparar infusiones y calentar agua de manera rápida. Sin embargo, con el uso constante comienza a acumular sarro que puede afectar el aparato, por eso se requiere de una limpieza .

El clásico que no falla en esta limpieza es el vinagre de alcohol porque gracias a su acidez disuelve eficazmente los depósitos minerales. Para eso se mezcla agua y vinagre en partes iguales dentro de la jarra. Calentar y dejar reposar cuando se apague la jarra.

Luego se desecha la mezcla de vinagre y se hierve el agua en la jarra dos o tres veces más para terminar de eliminar los restos de vinagre. En esta simple limpieza el sarro desaparecerá de manera sencilla y muy económica.

Otra opción es usar limón, una alternativa natural que deja un aroma agradable en la jarra. Se cortan dos limones en rodajas y se colocan en el interior del aparato y luego se llena con agua hasta el nivel máximo. Hervir y deja reposar media hora. Enjuagar y tirar las rodajas de limón.

Por último, el bicarbonato de sodio también es muy útil para esta limpieza porque ayuda a desprender el sarro y a neutralizar olores. Se crea una pasta con este producto y un poco de agua. Luego se frota con una esponja suave en las paredes de la jarra.

También se puede llenar la jarra con agua y añadir una o dos cucharadas de bicarbonato de sodio. Hierve la solución. Dejar en reposo quince minutos y hervir agua limpia para que no queden residuos.