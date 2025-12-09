Limpieza: el trucazo casero para dejar los muebles de cocina como nuevos
El vinagre y el bicarbonato de sodio son la gran clave de esta limpieza. La cocina quedará reluciente con este método.
La cocina es el lugar del hogar donde todo sucede, es el corazón de la casa. Es por eso que siempre hay restos de comida, grasa y salpicaduras. Existe un truco casero de limpieza para los muebles sin dejar rastros.
Limpieza de los muebles
Es posible realizar una limpieza sin productos químicos agresivos, que además son muy efectivos. Estos métodos restauran el brillo y además prolongan su vida útil creando un ambiente más saludable.
Para esta limpieza se puede preparar un limpiador multiusos casero. Se mezcla en partes iguales vinagre y agua en una botella con un pulverizador. Se pueden añadir unas gotas de zumo de limón.
Una vez lista la mezcla de limpieza, agitar bien y rociar sobre la superficie de los muebles. Se deja actuar unos minutos y luego se frota con un paño de microfibra húmedo. El vinagre es un desinfectante y desengrasante natural.
Por último, también para las manchas de grasa incrustadas o suciedad pegada, se puede formar una pasta espesa mezclando bicarbonato de sodio con un poco de agua. Se aplica directamente, se deja actuar diez minutos y se frota con un paño húmedo.