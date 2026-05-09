El secreto viral para limpiar la esponja de cocina y eliminar gérmenes sin gastar dinero

La esponja de la cocina almacena una gran cantidad de bacterias que producen un olor desagradable y pueden causar infecciones en personas con sistema inmunológico débil. Aunque muchos usan jabón o lavandina para limpiarlas, los expertos han descubierto que no es suficiente para eliminar la suciedad por completo.

Frente a esta situación, un método de limpieza que gana popularidad es poner la esponja en el microondas para desinfectarla y aprovechar el vapor generado para descontaminar su interior.

El objeto tiene que estar mojado y debe meterse al microondas durante 1 o 2 minutos , en lo posible sin residuos de detergente u otro producto de limpieza. Cuando el ciclo de calentamiento termine, hay que esperar unos minutos para tomar la esponja ya que podría estar muy caliente y dañar la piel.

Lavar la esponja con lavandina ya no es suficiente.

Cabe destacar que los resultados pueden variar según la potencia del microondas . Algunos pueden requerir más tiempo para eliminar bacterias, o su potencia máxima puede no ser suficiente para eliminarlas por completo.

Poner la esponja en el microondas: el estudio científico

Un estudio de 2020 pidió a 20 participantes que usaran esponjas de cocina como de costumbre durante 4 semanas. Pero a 10 participantes se les pidió que limpiaran sus esponjas dos o tres veces por semana en el microondas al menos durante 1 minuto a máxima potencia.

Los resultados mostraron que las esponjas calentadas en el microondas tenían menos bacterias que las esponjas sin tratar.

El producto ideal para la limpieza del microondas. Foto: Shutterstock El microondas debe estar limpio para que la esponja no absorba olores de comida. Shutterstock

Por qué el calor ayuda a limpiar la esponja

El calor intenso generado por el microondas puede matar hasta el 99% de microorganismos comunes que se acumulan por los restos de la comida y la humedad, que pueden generar malestares estomacales o infecciones. Asimismo, el calor ayuda a reducir el olor a humedad.

Es importante recordar que nunca se debe meter la esponja seca al microondas porque puede incendiarse rápidamente. Tampoco hay que hacerlo si contiene fibras metálicas o almohadillas abrasivas con metal, ya que dañará el microondas