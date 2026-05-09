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El secreto viral para limpiar la esponja de cocina y eliminar gérmenes sin gastar dinero

Meter la esponja al microondas por 2 minutos reduce las bacterias del interior y elimina el mal olor.

Marla Ferrón

El truco viral para limpiar la esponja.&nbsp;

El truco viral para limpiar la esponja. 

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La esponja de la cocina almacena una gran cantidad de bacterias que producen un olor desagradable y pueden causar infecciones en personas con sistema inmunológico débil. Aunque muchos usan jabón o lavandina para limpiarlas, los expertos han descubierto que no es suficiente para eliminar la suciedad por completo.

Frente a esta situación, un método de limpieza que gana popularidad es poner la esponja en el microondas para desinfectarla y aprovechar el vapor generado para descontaminar su interior.

El objeto tiene que estar mojado y debe meterse al microondas durante 1 o 2 minutos, en lo posible sin residuos de detergente u otro producto de limpieza. Cuando el ciclo de calentamiento termine, hay que esperar unos minutos para tomar la esponja ya que podría estar muy caliente y dañar la piel.

Se puede desinfectar la esponja utilizando una fruta. Foto: Shutterstock
Lavar la esponja con lavandina ya no es suficiente.&nbsp;

Lavar la esponja con lavandina ya no es suficiente.

Cabe destacar que los resultados pueden variar según la potencia del microondas. Algunos pueden requerir más tiempo para eliminar bacterias, o su potencia máxima puede no ser suficiente para eliminarlas por completo.

Poner la esponja en el microondas: el estudio científico

Un estudio de 2020 pidió a 20 participantes que usaran esponjas de cocina como de costumbre durante 4 semanas. Pero a 10 participantes se les pidió que limpiaran sus esponjas dos o tres veces por semana en el microondas al menos durante 1 minuto a máxima potencia.

Los resultados mostraron que las esponjas calentadas en el microondas tenían menos bacterias que las esponjas sin tratar.

El producto ideal para la limpieza del microondas. Foto: Shutterstock
El microondas debe estar limpio para que la esponja no absorba olores de comida.

El microondas debe estar limpio para que la esponja no absorba olores de comida.

Por qué el calor ayuda a limpiar la esponja

El calor intenso generado por el microondas puede matar hasta el 99% de microorganismos comunes que se acumulan por los restos de la comida y la humedad, que pueden generar malestares estomacales o infecciones. Asimismo, el calor ayuda a reducir el olor a humedad.

Es importante recordar que nunca se debe meter la esponja seca al microondas porque puede incendiarse rápidamente. Tampoco hay que hacerlo si contiene fibras metálicas o almohadillas abrasivas con metal, ya que dañará el microondas

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