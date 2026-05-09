Tabla de cocina: la elección ideal entre madera, plástico y metal

La elección de la tabla de cortar adecuada en tu cocina, ya sea de madera, plástico o metal, impacta directamente en la higiene y el cuidado de tus utensilios.

En la cocina hay un elemento que usamos constantemente y al que pocas veces le prestamos la atención que merece: la tabla de cortar. La usamos para el pan, para carnes y para verduras, muchas veces sin tomar todos los recaudos necesarios para evitar la contaminación cruzada y la acumulación de bacterias que pueden ser peligrosas para la salud.

En el mercado encontramos tablas de diferentes materiales: madera, plástico y metal. Elegir la adecuada depende tanto del uso que se le da como del tipo de alimentos que se preparan a diario, y esa elección puede marcar una diferencia real en la higiene de la cocina.

Tabla de madera: la favorita de muchos cocineros Las tablas de madera son de las más elegidas tanto en cocinas profesionales como en hogares. Con el cuidado y la limpieza adecuados pueden ser bastante higiénicas, ya que la madera tiene propiedades naturales que dificultan la proliferación de bacterias en su superficie. Sin embargo, requieren más mantenimiento que otros materiales: no conviene dejarlas en remojo ni lavarlas en lavavajillas porque pueden deformarse o agrietarse con la humedad. Una ventaja importante es que son las que mejor cuidan el filo de los cuchillos, lo que las hace preferidas entre los cocineros más exigentes.

Tabla de metal: menos común en la cocina Las tablas metálicas son mucho menos frecuentes en los hogares. Aunque son resistentes y muy fáciles de higienizar, tienen una desventaja importante: desgastan rápidamente el filo de los cuchillos. Además, muchas personas las consideran incómodas para cocinar por el ruido que generan y la dureza de la superficie al cortar. Sin embargo, desde el punto de vista higiénico son de las mejores opciones disponibles: no son porosas, lo que impide que absorban olores o jugos de carnes crudas, y se pueden desinfectar de forma rápida y efectiva.