Biodescodificación: el significado emocional del hipertiroidismo

Los malestares emocionales se traducen en enfermedades, según la teoría y el significado que aporta la biodescodificación.

El hipertiroidismo se caracteriza por la producción excesiva de hormonas por parte de la glándula tiroides. Se acelera el metabolismo provocando nerviosismo, pérdida de peso y palpitaciones. Desde el lado de la biodescodificación se busca una explicación desde las emociones.

Biodescodificación Si bien es imperioso acudir al médico para un tratamiento, la biodescodificación busca las emociones no resueltas para ayudar en el camino hacia la sanación.

Se calcula que unas 750 millones de personas en el mundo sufre de problemas en la tiroides. Para esta corriente el hipertiroidismo se origina en un "conflicto de urgencia". La glándula aumenta su producción hormonal para dotar al cuerpo de la energía necesaria para cumplir con una necesidad percibida de ir extremadamente rápido.

En este caso, la biodescodificación señala que la emoción oculta se traduce en las siguientes frases: "Quiero que todo vaya más rápido”. "¡Deprisa, deprisa!". "Tengo que apresurarme, pero de todas formas lo conseguiré."

Al encontrarse la persona en un estado de aceleración interna se desencadena un evento de estrés agudo donde el individuo siente la necesidad de escapar o de actuar rápidamente.