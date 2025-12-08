Biodescodificación: el significado emocional que esconden las várices
La biodescodificación propone un significado y una mirada alternativa centrada en las emociones para sanar.
Las venas varicosas o várices son una dolencia muy común que se relacionan con la dilatación excesiva de las venas acompañada de dolor y pesadez. Las terapias alternativas como la biodescodificación sugieren que esas venas están mandando un mensaje emocional.
Biodescodificación
Los estudiosos de esta corrientes señalan que las várices tienen un significado especial y que son una señal de que la alegría de vivir se ha visto comprometida por la sensación de estar “atascado” o “sobrecargado”.
La terapeuta reconocida en el campo de la biodescodificación, Lisa Bourbeau señala que las várices muestran un conflicto entre lo que la persona desea hacer y lo que se obliga a hacer.
Para la biodescodificación, la persona que tiene várices se se siente "ahogada" o "atrapada en una situación" que le resulta pesada o que implica demasiada "limpieza" (problemas) familiar. También puede reflejar el deseo de volver o no poder volver a casa.
En concreto, la biodescodificación señala que las várices son una muestra del estancamiento de la alegría. Las venas pierden su capacidad de transportar el flujo gozoso, una analogía de la vida que se siente pesada.
Para sanar, la biodescodificación propone un nuevo modelo mental: "Me encuentro en la verdad y vivo y actúo con alegría. Amo la vida y circulo libremente". De alguna manera es una invitación a preguntarse si realmente está caminando en la dirección que desea ir.
De todas maneras esta corriente no es científica, por eso siempre se recomienda consultar a un médico de confianza ante enfermedades o malestares físicos.