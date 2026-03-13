Chile en marzo: disfruta el fin de semana largo en un rincón secreto

Escapada ideal para el fin de semana largo de marzo en Chile. Naturaleza, senderos y tranquilidad en un rincón poco conocido y espectacular.

Para los que aún no deciden qué hacer el próximo fin de semana largo de marzo, aquí les dejamos un buen plan: una escapada a un destino poco conocido y espectacular de Chile. Hablamos de Valle de Cochamó, un lugar natural y remoto en la Región de Los Lagos, Patagonia chilena.

Está rodeado de montañas de granito, bosques antiguos y ríos claros que lo hacen especial y muy diferente del turismo urbano habitual. La mayoría del valle no es un parque nacional, sino un territorio gestionado de forma comunitaria y privada con apoyo de organizaciones que trabajan por conservarlo y evitar daños por el turismo. Una parte significativa fue declarada Santuario de la Naturaleza para proteger bosques, ríos y especies nativas.

Para llegar al corazón del valle hay que caminar desde el sector llamado La Junta, que es el punto base habitual de las excursiones. El sendero que lleva hasta ahí sigue una antigua huella usada por arrieros, tiene unos 13 kilómetros y cruza bosques, cursos de agua y tramos con barro.

Cochamó es mundialmente conocido por su escalada en granito, comparada con la de Yosemite, y también por sus rutas de trekking, que pueden ser exigentes y requieren buena condición física y equipo adecuado.

Desde hace varios años se implementó un sistema de reservas anticipadas para regular la cantidad de visitantes y proteger el valle. En verano y en los meses alrededor de marzo, muchas plazas suelen estar ocupadas si no se reserva con tiempo.