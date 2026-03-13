Tres pueblos de Chile con playa, tranquilidad y precios bajos para escaparse en el fin des semana largo

Cuando el verano empieza a despedirse, muchos sienten que todavía queda una cuenta pendiente: pasar unos días cerca del mar. No siempre hace falta viajar a los destinos más famosos ni gastar grandes sumas para lograrlo. En la costa de Chile hay pueblos pequeños donde el ritmo es otro.

Las playas siguen siendo protagonistas y los precios permiten planificar una escapada sin complicaciones. Son lugares que no suelen aparecer en las grandes guías turísticas, pero justamente ahí está parte de su encanto. Hay menos gente, las playas son amplias y la vida cotidiana se mueve con más calma. Para quienes buscan descansar, caminar frente al océano o simplemente cambiar de aire durante algunos días, estos destinos pueden ser una gran alternativa.

Iloca es uno de esos pueblos que conservan una esencia simple y relajada. Está ubicado en la zona central de Chile y su principal atractivo es una playa amplia que se abre directamente al océano Pacífico. Allí el paisaje parece extenderse sin interrupciones y el sonido del mar acompaña casi todo el día.

Quienes llegan suelen destacar la tranquilidad del lugar. No hay grandes edificios ni el movimiento típico de los balnearios más conocidos. En cambio, predominan las casas bajas, los alojamientos familiares y pequeños restaurantes donde se sirven platos sencillos.

El ritmo del pueblo invita a tomarse el tiempo con calma. Las caminatas por la costa, los atardeceres frente al mar y el contacto con la naturaleza son parte de la experiencia. Por eso muchas familias lo eligen cuando buscan un destino donde descansar algunos días y desconectarse de la rutina.

Plaza_de_Iloca Iloca es uno de los tres pueblos de Chile que son ideales para una escapada en el fin de semana largo de marzo. Embratur

Dichato, playa amplia y espíritu familiar

Otro de los pueblos que aparece entre las opciones para viajar cerca del mar es Dichato. Este balneario se encuentra en la comuna de Tomé, dentro de la región del Biobío, a unos 37 kilómetros al norte de Concepción.

El lugar tiene una larga tradición vinculada al mar. Durante años, la pesca artesanal formó parte de la vida diaria del pueblo y todavía hoy se mantiene como una actividad importante. Esa relación con el océano también se refleja en su gastronomía, donde los productos marinos ocupan un lugar central.

Dichato es conocido por su playa extensa de arena clara y por un ambiente tranquilo que atrae sobre todo a familias. Las aguas suelen ser calmas y eso permite disfrutar del mar con mayor seguridad. Al mismo tiempo, algunas zonas son utilizadas para practicar deportes náuticos, especialmente por las características del agua del Pacífico.

En cuanto al alojamiento, el pueblo ofrece varias alternativas. Hay cabañas económicas, pequeños hostales y hospedajes simples que permiten quedarse unos días sin gastar demasiado.

Los Molles, naturaleza y silencio

Los Molles es otro destino que suele aparecer cuando se habla de pueblos costeros tranquilos en Chile. Esta localidad se encuentra en la provincia de Petorca, dentro de la región de Valparaíso, y conserva un perfil bastante relajado.

El entorno natural es uno de sus mayores atractivos. La playa tiene arena fina y está rodeada por paisajes que todavía se mantienen bien preservados. En los alrededores también hay senderos y áreas protegidas que permiten recorrer la zona y disfrutar del paisaje costero.

El pueblo se ubica a unos 140 kilómetros de la ciudad de Valparaíso y a aproximadamente 187 kilómetros al norte de Santiago. Esa cercanía con centros urbanos importantes hace que sea un destino elegido para escapadas cortas.

A pesar de su tamaño reducido, Los Molles cuenta con cabañas y hospedajes pensados para quienes buscan descansar algunos días. Su ambiente sereno, sumado a la presencia constante del mar, lo convierte en un lugar ideal para desconectar y disfrutar del final del verano con calma.