Cómo está el paso a Chile en la previa del fin de semana

El paso a Chile se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación.

Desde la Coordinación Internacional del paso a Chile indicaron cuáles son las condiciones de transitabilidad para las próximas horas.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar las 24 horas.

En la previa del fin de semana no se registran demoras de importancia en Los Libertadores (Chile), ni en Horcones (Argentina).

En cuánto al estado del tiempo, la Oficina de Vigilancia Meteorológica anticipa cielo despejado en alta montaña durante toda la jornada. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 8°

Punta de Vaca: 4°

Puente del Inca: 0°

Las Cuevas: - 1° Las autoridades recomiendan planificar el viaje y previo a iniciar el recorrido, corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña para evitar inconvenientes. La información está disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche es otra de las alternativas para cruzar a Chile. Este paso se frontera se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes: