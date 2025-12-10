Netflix estrena una película surcoreana apocalíptica antes de fin de año

Antes que termine el año Netflix impactará con un thriller que promete cautivar a todos. La película es prometedora.

El próximo 19 de diciembre Netflix estrenará un ambicioso thriller surcoreano. El gran diluvio es una película bien lograda que fusiona el cine catástrofe con la ciencia ficción. Imperdible, ideal para ver en familia antes de que termine el año.

Netflix: de qué se trata “En el que podría ser el último día en la Tierra, una lucha de vida o muerte en un apartamento inundado pronto se convierte en la única esperanza de supervivencia de la humanidad”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming.

La trama gira en torno a un escenario apocalíptico donde un diluvio universal azota la Tierra a punto tal que la llevará a tener su último día. Los protagonistas en medio de la desesperación quedarán atrapados en un edificio que se hunde.

pelicula Netflix prepara un gran estreno. Fuente: Netflix. En la película, Anna es una investigadora que se especializa en inteligencia artificial y queda encerrada con su hijo en su departamento mientras el nivel de agua va subiendo de a poco. Pero, sin embargo, todo da un giro cuando un agente de seguridad la contacta para intentar rescatarla. Ella es la clave para que se salve la humanidad.

El reparto de esta impactante película está integrado por Kim Da-mi, Park Hae-soo y Kwon Eun-seong.