Jardinería: que es el "deadheading", el truco casero para que las plantas florezcan el doble

Existe una técnica sencilla que ayudará a las plantas a florecer y a estar siempre radiantes. La aconsejan los expertos en jardinería.

Los amantes de la jardinería aman tener un jardín lleno de flores con colores intensos y vibrantes por más tiempo. Existe un truco casero que los experimentados conocen y que no es muy conocido. Ayudará a que las plantas florezcan el doble. Se trata del deadheading.

Jardinería Esta técnica es ancestral y pocos la usan de forma consistente. Es clave para poder manipular la biología de las plantas y de esa manera obligarlas a producir el doble de flores. En concreto, el deadheading, es la acción de quitar las flores marchitas o muertas de la planta.

Este poder de la técnica radica en el instinto natural de la planta. Cuando una flor se marchita hace que la planta dirija su energía a formar semillas para la reproducción. Si se elimina la flor antes que el proceso se complete la incita a invertir sus recursos nuevamente en volver a florecer.

Un consejo de jardinería que no falla nunca. El truco es efectivo porque evita que la planta desperdicie su energía en la producción de semillas. De este modo el deadheading obliga a la planta a crear nuevas flores, a hacerse más frondosa y a mantener la floración por semanas extras. Es como un botón de "reseteo", señalan algunos.

Paso a paso Una vez que se localiza la flor marchita se identifica el punto de corte. Se corta o se pellizca el tallo por debajo de la cabeza de la flor agotada. Siempre hay que usar herramientas limpias para ayudar a la planta a sanar. Este proceso debe repetirse cada vez que se apague una flor.