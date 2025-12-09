Jardinería: la planta para atraer abundancia al inicio del año nuevo

Se termina el año y los expertos en jardinería recomiendan tener una planta para atraer dinero a la vida.

Se acerca fin de año y todos se van preparando para un nuevo ciclo cargado de objetivos y proyectos. Existen símbolos que atraen la prosperidad y renuevan las energías. Los que están en jardinería recomiendan tener una planta para atraer abundancia en el inicio del año nuevo.

Jardinería y abundancia La planta recomendada por los que saben de jardín se conoce popularmente como la “planta de la abundancia” (Plectranthus verticillatus). Es mucho más que un adorno. El Feng Shui señala que este ejemplar atrae las buenas vibras, ideal para comenzar el 2026 con el pie derecho.

El crecimiento constante es una característica de esta planta. Sus tallos nunca se dejan de expandir y crecer. Muestran el flujo ininterrumpido de nuevas oportunidades y un desarrollo continuo a lo largo del año. Además, se le atribuye la capacidad de activar la energía del dinero y la buena fortuna en el hogar.

planta del dinero feng shui millonaria Jardinería. También armoniza los ambientes. SHUTERSTOCK Por otra parte, sus hojas carnosas y redondas color verde vibrante además de purificar el aire le dan una sensación de armonía y equilibrio al hogar.

El Feng Shui señala que la ubicación de la planta es importante para activar todos sus beneficios. Se aconseja colocarla en la entrada de la casa porque invita a nuevas oportunidades y a que la prosperidad entre al hogar.