Una moneda sobre el router para mejorar el WiFi: truco efectivo o mito viral

La promesa suena tentadora: colocar una moneda sobre el router para mejorar la señal WiFi sin gastar dinero ni comprar equipos nuevos. El truco se viralizó en redes sociales como TikTok e Instagram, donde algunos usuarios aseguran haber notado una mejor cobertura en zonas de la casa donde antes la conexión fallaba. Sin embargo, detrás de esa aparente solución casera hay más mito que evidencia técnica.

La falta de señal en dormitorios alejados, viviendas de varias plantas o espacios con muros gruesos es un problema común. Por eso, cualquier método simple que prometa extender el WiFi suele llamar la atención. Pero en este caso, poner una moneda sobre el router no aparece como una solución real ni recomendada para mejorar la conexión.

La idea parte de una explicación aparentemente lógica: como el metal puede reflejar o modificar ondas electromagnéticas, una moneda colocada sobre el router funcionaría como una especie de antena improvisada. Otros defensores del truco sostienen que el peso del objeto ayuda a que el equipo no se mueva y, por lo tanto, mantiene la señal más estable.

Es cierto que las señales WiFi operan, principalmente, en bandas como 2,4 GHz y 5 GHz , y que los materiales metálicos pueden reflejar, desviar o bloquear ondas. También existen experimentos académicos que exploraron el uso de reflectores metálicos para orientar mejor la señal. Investigadores del Dartmouth College, por ejemplo, lograron mejorar la distribución del WiFi en condiciones controladas mediante una estructura diseñada con metal y plástico colocada junto a las antenas.

El problema es que una moneda no funciona igual que un reflector calculado para ese propósito. Su tamaño, forma y posición no están diseñados para dirigir la señal. Por eso, trasladar esos experimentos al uso cotidiano con una moneda común resulta poco realista.

router moneda La moneda no está diseñada para dirigir la señal WiFi ni mejorar la cobertura del hogar. Gemini

Por qué no mejora la señal en la práctica

No hay pruebas sólidas de que colocar una moneda sobre el router genere una mejora real, sostenida y medible en la calidad del WiFi. La principal razón es la escala: el diámetro de una moneda es demasiado pequeño frente a las longitudes de onda que utiliza la señal inalámbrica. En otras palabras, su impacto sobre la propagación de la red suele ser insignificante.

Cuando alguien percibe una mejora después de aplicar el truco, lo más probable es que intervengan otros factores. Tal vez movió el router sin darse cuenta, ajustó una antena, reinició el equipo o simplemente coincidió con un momento de menor congestión en la red. Todos esos cambios pueden influir más que la moneda.

Además, organismos reguladores y fabricantes no recomiendan esta práctica. Las guías técnicas suelen insistir en medidas mucho más efectivas: ubicar bien el router, mantenerlo actualizado, evitar interferencias y recurrir a repetidores o sistemas de malla cuando la cobertura no alcanza.

ChatGPT Image 8 abr 2026, 07_38_48 a.m. Para mejorar el WiFi, conviene ubicar bien el router o usar repetidores y sistemas mesh. Imagen generada por la IA

Los riesgos de poner objetos sobre el router

El truco no solo es poco útil, también puede ser contraproducente. Los routers generan calor durante su funcionamiento, especialmente cuando hay muchos dispositivos conectados, videollamadas, juegos online o streaming en alta calidad. Por eso incorporan rejillas y ranuras de ventilación que deben permanecer libres.

Colocar monedas, adornos, pilas u otros objetos encima puede afectar la disipación del calor. Con el tiempo, el sobrecalentamiento puede provocar microcortes, caídas de rendimiento, menor vida útil del equipo e incluso fallas permanentes. También existe la posibilidad de que los objetos metálicos generen reflejos o interferencias que empeoren la cobertura en lugar de mejorarla.

La recomendación más segura es mantener el router despejado, elevado y bien ventilado. También conviene ubicarlo en una zona central de la casa, lejos de paredes gruesas, electrodomésticos, hornos microondas y muebles cerrados. Si aun así la señal no llega bien, la alternativa más efectiva es usar un repetidor, un extensor WiFi o un sistema mesh.

En definitiva, la moneda sobre el router funciona más como un mito viral que como una solución técnica. Para mejorar el WiFi, lo mejor sigue siendo ordenar la ubicación del equipo y apostar por herramientas diseñadas para ampliar la cobertura.