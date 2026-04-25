Así se puede usar un celular Android viejo para mejorar la señal WiFi en casa

Un celular viejo puede tener una segunda vida bastante útil dentro de la casa. En vez de quedar olvidado en un cajón, un equipo Android antiguo puede servir para extender la cobertura de la red inalámbrica en ambientes donde la señal de WiFi llega débil o directamente no llega. La alternativa ganó interés porque evita, al menos en algunos casos, la compra inmediata de un repetidor dedicado y se apoya en aplicaciones que prometen convertir el teléfono en un punto de acceso que reutiliza la conexión existente.

La lógica es simple: el celular viejo se conecta primero a la red WiFi principal de la casa y, desde una aplicación compatible, genera una nueva red para que otros equipos se enlacen a través de él. En el caso de NetShare, la ficha de Google Play señala que la app crea un hotspot y usa Wi-Fi Direct para compartir o extender la conexión sin necesidad de root. En la práctica, eso convierte al teléfono en una especie de puente entre la red original y dispositivos como una notebook, una tablet u otro celular .

El procedimiento, según la app, arranca con la instalación desde la tienda oficial, el enlace del teléfono a la red que se quiere ampliar y la activación del hotspot dentro de la propia aplicación. Después, los otros dispositivos deben buscar el nombre de la nueva red creada por el celular e ingresar la contraseña correspondiente. En algunos casos también puede ser necesario ajustar manualmente parámetros de proxy o configuración de red en el equipo que va a conectarse, un paso que suele aparecer en las instrucciones de estas herramientas.

ChatGPT Image 8 abr 2026, 07_41_04 a.m. Reubicar el router y reducir interferencias sigue siendo clave para mejorar la conexión doméstica. Imagen generada por la IA

Lo que mejora y lo que no conviene esperar

La ventaja principal de este sistema es clara: aprovechar un dispositivo que ya está en casa para cubrir una zona muerta o reforzar una habitación donde la señal cae. Pero también conviene tener expectativas realistas. Un celular usado como repetidor puede ayudar con el alcance, aunque eso no significa que vaya a mejorar por sí solo la velocidad contratada. HighSpeedInternet recuerda que los extensores sirven para llevar señal a zonas con mala cobertura, pero no multiplican mágicamente el rendimiento del servicio.

Por eso, el contexto de la vivienda sigue siendo decisivo. La ubicación del router principal influye de manera directa en la calidad de la conexión: el consejo más repetido es colocarlo en una zona céntrica y elevada, lejos de rincones, muebles cerrados o paredes especialmente gruesas. También pesan los obstáculos físicos y la distribución de la casa. Sitios especializados remarcan que materiales densos, objetos voluminosos y ciertos aparatos cercanos pueden generar interferencias o zonas muertas que ningún truco resuelve del todo si el router está mal ubicado.

wifi2 Con apps como NetShare, el teléfono amplía la señal y conecta notebooks, tablets u otros celulares. Imagen generada por la IA

Una solución útil, pero no milagrosa

En esa lectura, reutilizar un celular viejo como amplificador casero aparece como una salida práctica y de bajo costo para hogares con problemas puntuales de cobertura. Sirve sobre todo para quien necesita conexión en un cuarto específico y no quiere gastar de entrada en un extensor o sistema mesh. Ahora bien, si las fallas son frecuentes, si hay muchas zonas sin señal o si el router ya quedó viejo, la mejora puede resultar limitada. Incluso HighSpeedInternet advierte que, cuando los puntos muertos son numerosos, a veces la respuesta real pasa por reubicar el router, cablear mejor ciertos ambientes o directamente sumar hardware dedicado.

En definitiva, el celular viejo puede convertirse en una herramienta útil para estirar la red doméstica de WiFi y salir del paso con una configuración relativamente sencilla. No reemplaza siempre a una solución profesional, pero sí puede ofrecer un alivio concreto en pocos minutos y con un equipo que, de otro modo, seguiría guardado sin uso.