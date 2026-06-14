Mundial 2026 en la oficina: el truco definitivo para partir la pantalla y ver los partidos mientras trabajás

El paso a paso para usar las funciones nativas de Windows, Mac, Android e iOS y seguir el streaming en vivo en simultáneo.

El Mundial 2026 ya está en marcha, pero el gran desafío para los argentinos no está en la cancha, sino en la oficina. Como el fixture se juega en horario laboral, la pantalla de la computadora o el celular se convierten en un campo de batalla entre el deber y la pasión. Si estás buscando cómo sobrevivir a la jornada sin perderte un solo partido, este truco oculto te va a permitir trabajar y ver el streaming en vivo al mismo tiempo.

La clave para lograrlo es activar la función de pantalla dividida o el modo Picture-in-Picture (PiP). Estas opciones permiten que la transmisión del partido quede en una esquina o la mitad de la pantalla, mientras usas tus aplicaciones de trabajo en la otra parte.

El truco para dividir la pantalla en computadora En Windows hay una función llamada Snap Assist. No necesitás instalar nada, solo usar dos teclas. Primero hacé click en la ventana donde estés viendo el partido del Mundial y en tu teclado, mantienes presionada la tecla de Windows y la flecha izquierda o derecha al mismo tiempo para dividir la pantalla.

pantalla dividida El truco para dividir la pantalla. Shutterstock En Mac, el sistema se llama Split View y se activa con el mouse. En este caso tenés que ir a la pestaña del partido y posicionar el cursor sobre el botón verde de la pantalla completa que está arriba en la izquierda. Automáticamente se abre un menú flotante en el que tenés que seleccionar “Ajustar ventana a la izquierda de la pantalla” (o derecha).

La forma correcta y segura de dividir pantalla en celular En la pantalla de Android también es sencillo. Abrí la aplicación o el navegador donde estás viendo el partido del Mundial y desliza el dedo desde abajo hacia el centro de la pantalla para abrir el menú de aplicaciones recientes. Mantené presionado el ícono de la aplicación que transmite el partido o tocá los dos rectángulos de arriba. Seleccioná la opción “Abrir en vista de pantalla dividida” y elegí la segunda aplicación que necesitás usar para trabajar.