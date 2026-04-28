¿Mito viral o real? Qué pasa si colocas un tenedor envuelto en papel de aluminio al lado del router

En internet hay algunos métodos que se conocen más porque prometen potenciar la señal de Wifi sin gastar dinero. Uno de los más curiosos es envolver un tenedor con papel de aluminio al lado del router para mejorar la conexión.

La tendencia en plataformas como TikTok sugiere este método del tenedor con papel de aluminio para extender la señal. Detrás de la viralidad de este truco, la ciencia y los expertos tienen una postura muy diferente.

La premisa, difundida por la cuenta como @estoestrucomania, sostiene que al cubrir un utensilio metálico con aluminio se crea una suerte de antena improvisada o disipador. Se cree que las propiedades conductoras del metal podrían "reflejar" o "estabilizar" las ondas electromagnéticas, redirigiéndolas hacia las zonas muertas de la vivienda.

A pesar de la popularidad de este truco, los especialistas en telecomunicaciones advierten que este "hack" carece de sustento técnico y podría ser contraproducente.

Por un lado, las ondas de WiFi (en frecuencias de 2.4 GHz y 5 GHz) tienen longitudes de onda específicas. Un tenedor es un objeto demasiado pequeño y con una geometría poco eficiente para influir positivamente en la propagación de la señal. Además, la mayoría de los routers tienen rejillas de ventilación en la parte superior. Colocar objetos encima —especialmente metales que retienen calor— puede obstruir el flujo de aire, dañando los componentes internos y acortando la vida útil del equipo.

Por otro lado, en lugar de mejorar la cobertura, el metal cerca de las antenas puede generar interferencias destructivas, provocando que la señal rebote de forma desordenada y reduzca la velocidad de conexión.

Consejo real

Si internet no llega a todas las habitaciones, los técnicos sugieren medidas con evidencia científica probada como colocar el router en un lugar elevado y en el centro de la casa.