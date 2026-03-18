La planta exótica que parece un cerebro y mantiene su forma cuando se seca

Los amantes del jardín recomiendan una planta exótica con cualidades muy particulares y flores hermosas.

En el mundo de la jardinería hay muchas opciones para embellecer los espacios. En este caso, la celosia cristata es una planta ideal que evoca texturas cerebrales o crestas de gallo ofreciendo un espectáculo de color exótico. Ideal para embellecer.

La planta exótica La celosia cristata es popularmente conocida como “cresta de gallo” o “flor cebrero”. Es una planta favorita de los que quieren darle un toque original a los espacios verdes. Es especial no solo por su gama de colores intensos, sino por la morfología de su flor: recuerda la estructura de un cerebro humano en miniatura o la cresta de un ave.

Gemini_Generated_Image_dfz8p1dfz8p1dfz8 La planta mantiene su forma cuando se seca. Fuente: IA Gemini. Además, lo que distingue a esta planta del resto es que es que posee una fascinante cualidad y es que puede mantener su forma y color después de secarse. Es por eso que se usan mucho en arreglos florales secos después que terminó la temporada de jardín.

La planta es ideal para jardines decorativos, macetas en balcones y para definir caminos con bordes coloridos en el jardín. La longevidad de sus flores hace que se pueda mantener el color intenso durante semanas.

La celosia cristata es una planta agradecida si se respetan sus necesidades fundamentales. Una de ellas es que necesita mucho sol para desarrollar sus formas y colores, ama el calor. El riego debe ser moderado evitando el encharcamiento. En cuanto al suelo, necesita un sustrato suelto con muy buen drenaje.