Netflix: si quieres comedia y acción al mismo tiempo esta película es para ti
Esta comedia de acción de Netflix recorre Europa robando cajas fuertes imposibles. Una película con humor, tensión y un ritmo que te encantará.
Netflix tiene esta comedia de acción que poca gente conoce y casi nadie para de recomendar. La película "Ejército de los Ladrones" sigue a un cajero de banco de pueblo, solitario y sin historia, que una mujer misteriosa recluta para unirse a los criminales más buscados por la Interpol. El plan es robar cajas fuertes legendarias.
Por qué esta película engancha desde el primer minuto
La historia no empieza con persecuciones ni explosiones. Empieza con un tipo aburrido que narra sus hazañas con cajas fuertes en internet sin que nadie lo escuche. Ese arranque lento y gracioso es la mejor presentación posible del personaje.
El director protagoniza la película al mismo tiempo, algo que pocas veces funciona y aquí funciona muy bien. Tiene torpeza, carisma y un talento absurdo para abrir cajas fuertes que convierte cada robo en una escena de tensión y risa al mismo tiempo. Es una persona común a la que le pasan cosas extraordinarias.
El recorrido por Europa es otro punto. París, Praga y Roma son escenarios reales y las cajas fuertes tienen nombre, historia y dificultad creciente. Cada robo es más complicado que el anterior y el ritmo no cae en ningún momento. La película dura una hora y 57 minutos.