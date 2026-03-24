Netflix: si quieres comedia y acción al mismo tiempo esta película es para ti

Esta comedia de acción de Netflix recorre Europa robando cajas fuertes imposibles. Una película con humor, tensión y un ritmo que te encantará.

Netflix tiene esta comedia de acción que poca gente conoce y casi nadie para de recomendar. La película "Ejército de los Ladrones" sigue a un cajero de banco de pueblo, solitario y sin historia, que una mujer misteriosa recluta para unirse a los criminales más buscados por la Interpol. El plan es robar cajas fuertes legendarias.

netflix2 El director protagoniza la película al mismo tiempo, algo que pocas veces funciona y aquí funciona muy bien. Tiene torpeza, carisma y un talento absurdo para abrir cajas fuertes que convierte cada robo en una escena de tensión y risa al mismo tiempo. Es una persona común a la que le pasan cosas extraordinarias.