La abogada se cruzó con el conductor de A24 mientras se encontraban en plena entrevista tras la noticia de que podrá volver a Argentina.

Agostina Páez, la abogada que fue detenida en Brasil acusada de racismo, podrá volver al país luego de la audiencia que se llevó a cabo hoy en el mencionado país. La joven decidió hablar con los medios de comunicación y se cruzó con Eduardo Feinmann, quien la criticó duramente.

La audiencia de este martes, que se extendió por varias horas, fue clave, ya que examinaron en detalle tanto las pruebas reunidas como las circunstancias personales de la acusada. En ese marco, la Justicia decidió que Agostina regrese a Argentina.

En la entrevista con A24, Agostina Páez tuvo una acalorada discusión con el conductor que rápidamente se viralizó. Eduardo le preguntó qué enseñanza le dejó toda la situación y ella fue tajante: "Que no soy racista, vos Feinmann, que me matás por Twitter, no soy racista. He respondido mal y he pedido perdón".

"Me ha sorprendido que vos me ataques de esa manera, siendo que vos también te has metido con la comunidad LGBT y también has dicho que el país no quería villeros, justamente vos me vas a decir a mí racista", expresó claramente enojada.

El picante cruce entre Eduardo Feinmann y Agostina Páez en A24 El fuertísimo cruce entre Eduardo Feinmann y Agostina Páez en pleno vivo: "Vos me matás por Twitter" Rápidamente, el periodista le contestó fuertemente: "Yo nunca dije eso. Si vos, Agostina, pediste perdón, es que fuiste racista; si no, no hubieses pedido perdón". En otra parte dejó en claro que "no podés en Brasil decirle mono a alguien ni hacer el gesto del monito".