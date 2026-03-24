"Me condenan y me mato": el fuerte descargo de la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

Este martes, en Brasil , arranca el juicio contra Agostina Páez (29), la abogada argentina acusada de racismo tras un episodio ocurrido a la salida de un bar en el barrio de Ipanema, en Río de Janeiro. En las horas previas al comienzo de la audiencia, la acusada habló con los medios.

Paéz, quién fue imputada por injuria racial, un delito que en Brasil se castiga con penas severas de hasta 15 años de prisión, manifestó que está atravesando momentos muy difíciles. “Estoy muy nerviosa. Estos dos meses han sido un calvario”, indicó.

Cabe destacar que la joven lleva tobillera electrónica y tiene prohibido abandonar el país.“Salgo tapada para comprar comida porque tengo miedo de que me pase algo por las amenazas que recibo”, detalló.

Por otro lado, apuntó contra los medios brasileños y sentenció: “Aquí han hecho una campaña con mi cara”. En ese contexto, la joven habló sobre el temor que enfrenta ante el proceso judicial: “A mi me condenan y me mato”.

La abogada permanece monitoreada con una tobillera electrónica y tiene prohibido abandonar el país.

Por último, la abogada se volvió a mostrar arrepentida por su reacción y los gestos que realizó. “Fue una reacción pésima, estoy muy arrepentida, he pedido perdón de millones de formas”, lamentó. Y concluyó: “Espero que la Justicia sea imparcial. Confío en que van a resolver como corresponde”.

El juicio en su contra

Durante la audiencia de Instrucción y Juzgamiento, primero expondrá la fiscalía, luego la querella y finalmente la defensa. Además, Páez no está obligada a declarar ni a responder preguntas.

Uno de los puntos centrales del proceso es la acusación de la fiscalía, que sostiene que hubo tres episodios distintos de injuria racial durante la misma noche. Si la Justicia brasileña considera que hubo tres delitos independientes, podría aplicarse la figura del concurso material, que implica sumar las penas correspondientes a cada hecho.

El video que complica a la abogada

Los gestos racistas de la turista argentina en Brasil Los gestos racistas de la turista argentina en Brasil

“La pena máxima de cada uno de los delitos es de cinco años. El concurso material con pena máxima suma 15 años, pero es muy remoto que pase porque ella no tiene precedente y cuando no se tiene precedente, el juez suele calcular con la base de la pena mínima”, explicó Carla Junqueira, abogada de Páez.

La pena mínima prevista para cada delito es de dos años. En ese caso, la condena podría alcanzar los seis años de prisión, lo que impediría que sea excarcelable.

La defensa busca que la joven pueda continuar el juicio desde Argentina. “Nosotros lo que queremos es la revocación de las cautelares para que ella pueda volver a Argentina”, explicó la abogada.