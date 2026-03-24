Empieza el juicio contra la abogada argentina acusada de racismo en Brasil: qué pena podría recibir

Este martes, en Brasil , se llevará a cabo el juicio contra Agostina Páez (29), la abogada argentina acusada de racismo tras un episodio ocurrido a la salida de un bar en el barrio de Ipanema, en Río de Janeiro. Cabe destacar que la letrada fue imputada por injuria racial, un delito que en Brasil se castiga con penas severas de hasta 15 años de prisión.

Durante la audiencia de Instrucción y Juzgamiento, primero expondrá la fiscalía, luego la querella y finalmente la defensa. Además, Páez no está obligada a declarar ni a responder preguntas.

Uno de los puntos centrales del proceso es la acusación de la fiscalía, que sostiene que hubo tres episodios distintos de injuria racial durante la misma noche . Si la Justicia brasileña considera que hubo tres delitos independientes, podría aplicarse la figura del concurso material, que implica sumar las penas correspondientes a cada hecho.

“La pena máxima de cada uno de los delitos es de cinco años. El concurso material con pena máxima suma 15 años, pero es muy remoto que pase porque ella no tiene precedente y cuando no se tiene precedente, el juez suele calcular con la base de la pena mínima”, explicó Carla Junqueira, abogada de Páez.

La pena mínima prevista para cada delito es de dos años. En ese caso, la condena podría alcanzar los seis años de prisión, lo que impediría que sea excarcelable.

Mientras avanza el proceso, la defensa también busca que la joven pueda continuar el juicio desde Argentina. Actualmente Páez permanece en Brasil con monitoreo electrónico y tiene prohibido abandonar el país. “Nosotros lo que queremos es la revocación de las cautelares para que ella pueda volver a Argentina”, explicó la abogada.

El confuso incidente

Desde mediados de enero, Páez se encuentra retenida en Brasil tras protagonizar un altercado en un bar donde fue filmada cuando realizaba gestos que simulaban ser un mono frente a los empleados del establecimiento.

El video que complica a la abogada

Los gestos racistas de la turista argentina en Brasil Los gestos racistas de la turista argentina en Brasil

El conflicto que derivó en su detención se originó, según la versión de la imputada, por una discusión sobre una cuenta mal cobrada mientras vacacionaba con amigas. Páez relató que se retiró del lugar a los gritos tras un cruce con los mozos, pero su gesto discriminatorio quedó registrado en un video que se volvió viral y sirvió como prueba fundamental para la justicia brasileña.