Brasil fijó la fecha del juicio contra la argentina acusada de racismo: enfrentaría una condena de 15 años

El 24 de marzo comenzará en Brasil el juicio contra la abogada argentina Agostina Páez , de 29 años, acusada de racismo tras un episodio ocurrido a la salida de un bar en el barrio de Ipanema, en Río de Janeiro. Desde hace dos meses, la joven permanece en el país bajo arresto domiciliario mientras avanza el proceso judicial.

Ese día se realizará la audiencia de instrucción y juzgamiento, una instancia clave que marca el inicio formal del juicio. Según explicó su abogada defensora, Carla Junqueira, durante la audiencia primero expondrá la fiscalía, luego la querella y finalmente la defensa. Además, Páez no está obligada a declarar ni a responder preguntas.

La investigación comenzó luego de que se viralizara un video en el que la argentina realiza gestos asociados a primates y grita “Monos, uh, uh, uh” a empleados del bar. A partir de esas imágenes, la Justicia brasileña abrió una causa por injuria racial, una figura penal que sanciona actos discriminatorios.

Según explicó la propia Páez, su reacción ocurrió después de que ella y sus amigas denunciaran que habían sido estafadas con consumos que ya habían pagado y que algunos empleados les realizaron gestos obscenos.

En los últimos días, la joven publicó un video en su cuenta de Instagram en el que pidió disculpas por lo ocurrido. También se difundió un audio en el que expresó públicamente su arrepentimiento, admitiendo que “he cometido un error del cual he aprendido. He tenido una reacción equivocada dejándome llevar por el enojo y estoy pagando las consecuencias”.

La acusación: tres hechos de racismo

Uno de los puntos centrales del proceso es la acusación de la fiscalía, que sostiene que hubo tres episodios distintos de injuria racial durante la misma noche.

Según explicó la defensa, esa hipótesis se construye a partir del video viral, el testimonio de las presuntas víctimas y otra grabación tomada dentro del bar.

“La fiscalía construye esta narrativa a partir de la declaración de la víctima y de un video de adentro del bar que no se ve nada de esto, pero ellos dicen que sí, pero no, no se ve”, afirmó la abogada.

La defensa sostiene que las imágenes no muestran tres situaciones diferentes. “Estos fueron tres episodios tomados con base en las denuncias de las víctimas. Pero la verdad es que por la prueba de imágenes eso no se ve”, aseguró.

El riesgo de una pena mayor

Si la Justicia brasileña considera que hubo tres delitos independientes, podría aplicarse la figura del concurso material, que implica sumar las penas correspondientes a cada hecho.

“La pena máxima de cada uno de los delitos es de cinco años. El concurso material con pena máxima suma 15 años, pero es muy remoto que pase porque ella no tiene precedente y cuando no se tiene precedente, el juez suele calcular con la base de la pena mínima”, explicó Junqueira.

La pena mínima prevista para cada delito es de dos años. En ese caso, la condena podría alcanzar los seis años de prisión, lo que impediría que sea excarcelable.

“Ese es el raciocinio de la fiscalía. Para que la pena sea excarcelable tiene que ser menor de cuatro", indicó la defensora. Sin embargo, remarcó que una condena máxima es poco probable: “Es casi imposible, nunca vi un juez dar una máxima de tres delitos para una acusada sin precedentes”.

El intento de volver a Argentina

Mientras avanza el proceso, la defensa también busca que la joven pueda continuar el juicio desde Argentina. Actualmente Páez permanece en Brasil con monitoreo electrónico y tiene prohibido abandonar el país.

“Nosotros lo que queremos es la revocación de las cautelares para que ella pueda volver a Argentina”, explicó la abogada.

Los pedidos anteriores fueron rechazados, ya que la Justicia brasileña interpretó que el tratado de cooperación judicial entre ambos países solo se aplica durante la etapa de ejecución de la pena y no durante la investigación.

La defensa presentó un nuevo recurso para que el juez reconsidere esa decisión. “Lo que presenté fue un pedido de reconsideración para revocar las cautelares, pero el juez todavía no lo apreció”, señaló.

Además, advirtió que existe preocupación por la posible extensión del proceso judicial. “Si la audiencia del 24 se empieza a tardar, porque suele pasar que empieza la audiencia un día, después el juez no termina todos los testigos, entonces quiere agendar otra para tres semanas después, cuatro semanas después y esa chica sigue acá en Brasil, no corresponde”, explicó.