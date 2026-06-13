Insólita tragedia: murió una joven tras tirarse en bungee jumping sin equipo de seguridad y el video es fuerte

Una jornada de deportes extremos en el municipio de Limeira, estado de San Pablo, Brasil , terminó en una catástrofe absoluta este sábado 13 de junio. Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años, falleció tras caer al vacío haciendo "rope jumping", una especie de bungee jumping , desde una altura de aproximadamente 40 metros al ser lanzada sin estar sujeta a ninguna cuerda de seguridad.

El trágico episodio ocurrió en la zona conocida como la "Ponte do Esqueleto" , un antiguo viaducto ferroviario abandonado que es frecuentado por aficionados al rope jump (una disciplina similar al bungee jumping pero que utiliza cuerdas de escalada sin elasticidad).

Los instructores de la empresa organizadora, identificada como Entre Cordas, lanzaron a la joven desde la plataforma antes de que el equipo de seguridad fuera acoplado correctamente.

En cuanto a la caída, imágenes capturadas por testigos en el lugar muestran el momento exacto en que la joven es arrojada y cae sin protección alguna. Testigos presentes en el sitio intentaron realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero los equipos médicos del SAMU, al llegar, solo pudieron confirmar el deceso por politraumatismos graves.

Tras el accidente, se activó un fuerte operativo policial que resultó en la detención de seis personas vinculadas a la organización de la actividad. Aunque tres de ellas fueron liberadas posteriormente, las otras tres enfrentan una investigación por homicidio con dolo eventual , bajo el argumento de que los responsables eran plenamente conscientes del riesgo extremo y omitieron los protocolos básicos de seguridad.

Tras el hecho, la cuenta de Instagram de la empresa, que contaba con más de 80 mil seguidores, fue dada de baja.

El caso ha reabierto el debate sobre la falta de fiscalización en el lugar. El alcalde de Limeira, Murilo Félix, anunció que el municipio presentará una denuncia contra el Gobierno federal por la omisión en el control y el acceso a la estructura, un reclamo que se venía realizando desde 2025 debido a los constantes riesgos que presenta el viaducto.

Quién era la víctima

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas era una joven oriunda de Jandira, en el área metropolitana de San Pablo. Se había graduado recientemente en Educación Física y Gestión Deportiva y se desempeñaba profesionalmente como instructora en un gimnasio. Su muerte ha generado una profunda conmoción en las redes sociales, donde se han difundido sus últimas publicaciones, realizadas momentos antes de la tragedia.