Brasil hace su estreno en el Mundial ante Marruecos en un duelo clave por el grupo C: hora, TV y streaming

Brasil se enfrentará este sábado con Marruecos , en el que será su estreno en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 , en un encuentro clave entre los dos candidatos del Grupo C.

El partido, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el MetLife Stadium de New Jersey y se podrá ver a través de Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports. El árbitro designado fue el esloveno Slavko Vincic.

Brasil llega al Mundial en un muy flojo momento, ya que tuvo unas discretas Eliminatorias Sudamericanas y le cuesta muchísimo imponer condiciones ante sus rivales.

La gran incógnita de cara a este encuentro para los dirigidos por el italiano Carlo Ancelotti será la presencia de su gran estrella, Neymar , quien lleva semanas sin entrenar con normalidad debido a una lesión de grado II en el gemelo derecho. Sin embargo, es casi un hecho que la gran estrella de Brasil no estará.

Marruecos , por su parte, se presenta como una verdadera amenaza para los cinco veces campeones del mundo, ya que en el último Mundial se convirtió en la primera selección africana en alcanzar las semifinales, mientras que este año alcanzó la final en la Copa de África, donde perdió con Senegal aunque luego la Confederación Africana le terminó otorgando el título de campeón.

Desde su título en Corea-Japón 2002, Brasil nunca pudo volver a pisar la final en un Mundial. Lo más cerca que estuvo fue cuando hizo de local en 2014, cuando alcanzó las semifinales, pero sufrió una histórica goleada 7-1 ante Alemania. En las otras ediciones (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Rusia 2018 y Qatar 2022), la “Verdeamarelha” fue eliminada en los cuartos de final y siempre ante rivales europeos.

El de Brasil y Marruecos no será el único partido de este sábado en el Mundial 2026, ya que más temprano, a las 16, Suiza se enfrentará con Qatar en un choque correspondiente al Grupo D.

Además, Haití y Escocia, que comparten el Grupo C con Marruecos y Brasil, se cruzarán a las 22.

Las probables formaciones de Brasil y Marruecos

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gleison Bremer, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Vinicius, Endrick, Rapinha. DT: Carlo Ancelotti.

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Abdessamad Ezzalzouli; Ismael Saibari. DT: Mohamed Ouahbi.

Hora: 19.00

TV: Telefé

Árbitro: Slavko Vini (ESL)

VAR: Felix Zwayer (ALE)

Estadio: Nueva York/Nueva Jersey