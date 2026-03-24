Terminó la audiencia en Brasil: Agostina Páez podrá volver a la Argentina

La abogada argentina Agostina Páez , acusada de injuria racial en Brasil , podrá regresar al país mientras avanza el proceso judicial en su contra. La causa, que generó fuerte repercusión, contempla una posible resolución con tareas comunitarias como alternativa a una pena más severa.

Páez está imputada por un delito considerado grave en territorio brasileño. Sin embargo, su falta de antecedentes penales aparece como un factor clave que inclinó la balanza hacia una condena menos dura, en línea con lo que permite la legislación local en determinados casos.

La audiencia que se realizó en la jornada de este martes y se extendió por varias horas, evaluó tanto las pruebas como las condiciones personales de la acusada. En ese marco, la Justicia definió su regreso al país.

La abogada argentina logró un resultado favorable tras la audiencia judicial y según informó a la prensa podrá regresar al país en los próximos días. Resta esperar la sentencia definitiva, en la que se establecerá el monto económico que deberá abonar como reparación a las víctimas y la cantidad de horas de tareas comunitarias que Agostina tendrá que cumplir en Santiago del Estero.

La defensa, encabezada por la abogada Carla Junqueira, se mostró conforme con la resolución. “Entramos esperando una pena de al menos dos años de cumplimiento efectivo en Argentina, y esto nos deja satisfechos”, explicó. Según detalló, la fiscal valoró el pedido de disculpas de Páez y consideró que comprendió la gravedad del racismo en Brasil.

"Incluso le pedí disculpas a aquellas personas que habían hecho falsas denuncias. Le pedí perdón a las tres personas", indicó Páez a A24. Además, señaló que la Justicia ponderó que en las filmaciones dentro del bar se comprueba que no insulta ni injuria a ninguno de ellos ni les realiza gesto alguno.

La audiencia se desarrolló en el Tribunal Penal N°37, donde tanto la fiscalía como la querella presentaron sus argumentos iniciales en torno a los hechos que derivaron en la detención de la joven de 29 años. Páez permanece con tobillera electrónica y prisión domiciliaria, imputada por tres episodios de injuria racial, una figura contemplada en la legislación antirracista de Brasil.

El episodio que originó la causa ocurrió a partir de una discusión por un presunto error en la cuenta del bar. En ese contexto, abandonó el lugar junto a amigas en medio de gritos tras un cruce con empleados.

Sin embargo, la secuencia que la compromete quedó registrada en un video que se difundió masivamente en redes sociales y se la ve haciendo gestos discriminatorios contra los empleados del local.

En los últimos días, Páez publicó un descargo en sus redes, donde calificó su conducta como “una reacción muy grave” y expresó disculpas públicas por el episodio ocurrido el 14 de enero.