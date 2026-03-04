Agostina Páez no irá a juicio: cómo seguirá la argentina detenida en Brasil

La defensa de Agostina Páez desmintió que la causa haya sido elevada a juicio y explicó que la decisión aún está en manos del juez.

La abogada permanece monitoreada con una tobillera electrónica y tiene prohibido abandonar el país.

Este miércoles había empezado a circular la noticia de que la causa contra Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años acusada de realizar gestos racistas contra un trabajador de un bar en Brasil, iba a ser elevada a juicio. Sin embargo, el abogado de la joven negó que sea cierto.

Cabe destacar que la abogada, quien cumple prisión preventiva en Río de Janeiro bajo cargos de injuria racial, continúa en el país limítrofe. La joven permanece monitoreada con una tobillera electrónica y tiene prohibido abandonar el país.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, el abogado de Páez, Sebastián Robles, confirmó que los argumentos de la fiscalía fueron “rechazados” y negó que la causa sea elevada a juicio oral por ahora, debido a que el juez debe resolver sobre la instancia. Luego, sí se verá si se pasa a juicio. “Queda mucho todavía”, expresó Robles.

El confuso incidente Desde mediados de enero, Páez se encuentra retenida en Brasil tras protagonizar un altercado en un bar donde fue filmada cuando realizaba gestos que simulaban ser un mono frente a los empleados del establecimiento.