Detuvieron a una turista argentina en Brasil por hacer gestos racistas: deberá llevar tobillera electrónica

La mujer es abogada y tiene 29 años. Deberá permanecer en Brasil.

La Policía Civil de Río de Janeiro detuvo en la playa de Ipanema a una turista argentina, identificada como Agostina Paez, por realizar gestos racistas contra el trabajador de un bar de la zona. La mujer, una abogada de 29 años, deberá quedarse en Brasil y usar tobillera electrónica.

Todo comenzó por una discusión sobre la cuenta, en un bar de la zona. Según el relato de la víctima: la mujer lo señaló con el dedo, lo llamó "negro" de manera despectiva y discriminatoria e imitó gestos y sonidos de mono.

El video de la turista detenida Los gestos racistas de la turista argentina en Brasil Los gestos racistas de la turista argentina en Brasil Parte del incidente quedó grabado en video por testigos y las cámaras del local. Las imágenes, que ya circulan ampliamente, muestran claramente los gestos y sonidos imitados mientras el empleado revisaba las grabaciones para aclarar el reclamo.

Luego de las medidas tomadas por la justicia brasileña, ahora la Policía Civil actuó la aprehendió, le retiró el pasaporte para evitar que abandone el país y le colocó una tobillera electrónica como medida cautelar.

Mientras tanto, está siendo investigada por el delito de injuria racial. En Brasil, ese delito es considerado un crimen que en ocasiones tiene penas de entre 2 y 5 años de prisión (con la posibilidad de que hayan agravantes).