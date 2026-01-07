Río Negro: buscan a un turista desaparecido tras hallar su kayak vacío

Un intenso operativo de búsqueda se encuentra en marcha en la localidad de San Antonio Este, Río Negro , tras la denuncia por la desaparición de un hombre de 55 años. El procedimiento se activó luego de que personal de la Prefectura Naval Argentina encontrara un kayak sin ocupantes a unos mil metros de la costa, presuntamente vinculado con el caso.

El hombre fue identificado como Pablo Alejandro Morell Corrales, con domicilio en la ciudad bonaerense de Villa Gesell. La denuncia fue radicada durante la tarde en la Subcomisaría 62° de San Antonio Este por la administradora de un complejo de cabañas situado sobre la calle Perito Moreno, donde el turista se había alojado días antes.

Según consta en la presentación policial, Morell Corrales ingresó al complejo el 31 de diciembre de 2025 cerca de las 13. La noche previa a la finalización del alquiler, la administradora le envió un mensaje para recordarle el horario de entrega de llaves, previsto para antes de las 10 del día siguiente. No obtuvo respuesta.

Al no presentarse el huésped ni responder los intentos de contacto, la mujer se dirigió a la cabaña. Desde el exterior observó que el lugar se encontraba en orden. Luego ingresó y comprobó que todas las pertenencias personales permanecían en el interior del alojamiento.

Ante esta situación, la administradora tomó contacto con un taxista de la localidad, quien informó que había trasladado al turista la noche anterior hasta el segundo parador del Club de Pescadores. De acuerdo con su testimonio, el hombre llevaba consigo un kayak , con el cual solía desplazarse por la zona costera.

Con esos datos, la denunciante se presentó junto a su pareja en el destacamento local de Prefectura Naval Argentina. Allí fue informada de que el 4 de enero, cerca de las 16.30, personal de la fuerza había localizado una embarcación tipo kayak sin tripulantes a aproximadamente mil metros de la costa. Junto a la embarcación se halló una mochila que contenía bebidas alcohólicas.

Este es el operativo que se desplegó en Río Negro tras la denuncia

A partir del hallazgo, tomó intervención el fiscal de turno, Gustavo Arbués, quien ordenó una serie de medidas para dar con el paradero del hombre. En declaraciones a Diario Río Negro, el funcionario indicó que el operativo se activó tras el aviso de la propietaria y la confirmación del hallazgo del kayak.

Desde entonces, equipos de Prefectura, Policía de Río Negro y personal judicial realizan rastrillajes coordinados en sectores costeros y áreas cercanas. El último registro conocido ubica a Morell Corrales el 3 de enero alrededor de las 20.30 en la zona denominada La Almeja Loca, en San Antonio Este.

De acuerdo con la información oficial, el hombre mide cerca de 1,75 metros, es de contextura delgada, tiene ojos azules y cabello castaño oscuro entrecano, corto en la parte superior y rapado a los costados. No se cuenta con datos sobre la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición.