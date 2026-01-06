Monstruoso incendio forestal en la Patagonia: Chubut y Río Negro presentan focos fuera de control

Brigadas y medios aéreos trabajan para combatir el incendio en Puerto Patriada, Chubut, en un contexto de altas temperaturas, viento y un terreno complicado.

Un incendio forestal de grandes proporciones afecta desde el lunes la zona de Puerto Patriada, en la jurisdicción de El Hoyo, provincia de Chubut. El foco ígneo provocó la movilización de un amplio operativo con más de 230 personas y múltiples recursos técnicos, incluyendo seis medios aéreos, para combatir las llamas.

De acuerdo con los medios locales, el siniestro comenzó cerca de las 14:30 del lunes en el sector conocido como Primera Cantera. Desde entonces, la Secretaría de Bosques del Chubut, encabezada por Abel Nievas, coordina las tareas de combate y contención del fuego, en articulación con organismos nacionales, provinciales y municipales.

Según el último informe técnico, el incendio ya afectó una amplia superficie de vegetación, incluyendo bosque nativo, plantaciones forestales, matorrales y arbustos. Las características del terreno, la alta temperatura y la sequía complican las tareas de los brigadistas.

El operativo incluye la participación de personal de línea del SPMF (Servicio Provincial de Manejo del Fuego), bomberos de distintas localidades y apoyo técnico de SPLIF Bariloche, BNC SMNF – AFE y SPMF Neuquén. Durante la noche, se mantuvo una guardia activa para resguardar estructuras en riesgo.

El presidente de la Federación Chubutense de Bomberos, Rubén Oliva, señaló que el incendio ya se presentaba como de gran magnitud desde el primer momento. Indicó que, además de los bomberos de El Hoyo, se sumaron cuarteles de Epuyén, Trevelin y Esquel, entre otros. Destacó que toda la región se encuentra en estado de alerta debido a las condiciones meteorológicas, que no favorecen el control del fuego.