Alerta amarilla por tormentas y granizo en varias provincias: cómo estará el clima en el AMBA

El inicio de la semana llega con condiciones meteorológicas inestables en distintas regiones de Argentina. El SMN emitió una alerta amarilla para este lunes debido a la probabilidad de tormentas que podrían presentarse con intensidad en varias provincias. Según el organismo, algunos fenómenos podrían incluir lluvias intensas, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo .

Mientras tanto, el panorama en el Área Metropolitana de Buenos Aires se mantiene relativamente estable. Para este lunes se prevé una jornada con temperaturas templadas y un cielo que irá cambiando a lo largo del día. La mínima estimada ronda los 19 grados, mientras que la máxima podría alcanzar los 25.

La advertencia meteorológica alcanza a diferentes puntos del país. Entre las zonas incluidas en el informe se encuentran Tierra del Fuego, Río Negro y el sur de La Pampa, además de varias provincias del norte argentino como Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago del Estero.

De acuerdo con el reporte oficial, se esperan tormentas de intensidad variable. Algunas podrían ser fuertes y desarrollarse en períodos cortos de tiempo. Entre los fenómenos asociados se mencionan precipitaciones abundantes, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora y eventual caída de granizo.

El organismo anticipa que el volumen de lluvia acumulada podría ubicarse entre 30 y 60 milímetros . Sin embargo, en algunos sectores esos valores podrían ser incluso mayores de manera puntual.

Cómo estará el clima en el AMBA

En la región del AMBA, el panorama será más moderado. La jornada comenzará con intervalos de sol y nubes, aunque hacia la tarde se espera un aumento progresivo de la nubosidad. Para la noche se prevé un cielo mayormente cubierto.

Las temperaturas se mantendrán dentro de un rango agradable. El pronóstico indica una mínima cercana a los 19 grados y una máxima que rondará los 25. Si bien el cielo estará más cargado de nubes durante el cierre del día, no se esperan precipitaciones significativas.

Este escenario responde a la circulación de aire húmedo en la región, combinada con la inestabilidad que afecta a otras zonas del país.

tormentas Archivo MDZ

Pronóstico para los próximos días

Las previsiones extendidas del Servicio Meteorológico Nacional indican que el clima en el AMBA se mantendrá mayormente estable durante el resto de la semana. Las temperaturas continuarán dentro de un rango templado, con mínimas previstas entre 18 y 21 grados y máximas que podrían oscilar entre los 24 y los 28.

Para el martes se estima una temperatura máxima cercana a los 25 grados. A partir del miércoles, los registros térmicos mostrarían una leve tendencia en ascenso. El día más cálido de la semana podría ser el viernes, cuando la máxima alcanzaría aproximadamente los 28 grados.

En cuanto al estado del cielo, se prevé una combinación de momentos soleados con períodos de nubosidad variable. Las probabilidades de lluvia se mantienen bajas en la mayor parte de la semana. El jueves aparece como el día con mayor inestabilidad, aunque por ahora la posibilidad de precipitaciones sigue siendo reducida.

Recomendaciones ante tormentas intensas

Frente a episodios de tormentas fuertes, el organismo meteorológico difundió una serie de sugerencias para minimizar riesgos. Entre ellas se destaca evitar salir durante los momentos de mayor intensidad del fenómeno y permanecer en lugares cerrados.

También se recomienda retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento, limpiar desagües para prevenir anegamientos y no sacar residuos a la vía pública durante las lluvias intensas.

En caso de encontrarse al aire libre, lo más seguro es buscar refugio en un edificio o vehículo cerrado. Además, se aconseja mantenerse alejado de zonas inundables y evitar circular por calles anegadas.

Con estas medidas preventivas, las autoridades buscan reducir posibles inconvenientes ante fenómenos meteorológicos que pueden desarrollarse con rapidez y provocar complicaciones en distintas regiones del país.