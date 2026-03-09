Otra semana con tormentas en Mendoza: cuándo vuelven las lluvias en la provincia

El clima sigue mostrando su cara más inestable en Mendoza . Después de un fin de semana con tormentas intensas que provocaron anegamientos en varias zonas de la provincia, el pronóstico indica que las precipitaciones volverán a aparecer durante los próximos días.

Los reportes del Servicio Meteorológico Nacional señalan que la semana estará marcada por nubosidad variable y probabilidades de lluvia en distintos momentos. Las tormentas registradas recientemente afectaron especialmente a sectores urbanos, donde el agua acumulada complicó la circulación y generó inconvenientes en comercios del centro mendocino. Este escenario se repitió en distintos departamentos y refleja una característica que viene marcando el actual verano: lluvias más frecuentes de lo habitual.

Para el martes, el pronóstico indica condiciones cambiantes. La jornada comenzará con cielo variable, pero a lo largo del día podrían desarrollarse precipitaciones. Las probabilidades de lluvia rondan el 40%, con tormentas que podrían aparecer desde la media mañana y extenderse hacia la tarde o la noche .

Las temperaturas se mantendrán dentro de valores agradables para esta época. Se espera una mínima cercana a los 17 grados y una máxima que rondará los 26.

Desde los informes meteorológicos también se anticipan precipitaciones en la zona cordillerana. En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada desde el sector sudeste.

Miércoles con un panorama similar

El miércoles presentará un escenario parecido. La nubosidad seguirá siendo variable y el pronóstico vuelve a señalar la posibilidad de tormentas aisladas hacia el final del día.

Las probabilidades de precipitaciones se mantienen cerca del 40%. Esto significa que podrían registrarse chaparrones en algunos sectores de la provincia, mientras que en otros las condiciones podrían permanecer estables. Las temperaturas no mostrarán cambios importantes. El ambiente continuará templado, con registros que se moverán dentro de los valores habituales del verano mendocino.

En medio de la semana aparecería una pausa en la inestabilidad. El jueves se perfila como el día más tranquilo desde el punto de vista meteorológico. El cielo estará parcialmente nublado, pero el pronóstico no indica lluvias significativas para esa jornada. La temperatura mínima se ubicaría cerca de los 18 grados, mientras que la máxima podría alcanzar los 27.

En la cordillera se espera menor presencia de nubes, mientras que en el resto de la provincia los vientos serán leves y provenientes del sector este. Este breve período de estabilidad podría ofrecer un respiro después de varios días con lluvias intermitentes.

Viernes con regreso de las tormentas

Sin embargo, el cierre de la semana volvería a traer condiciones inestables. Para el viernes se prevé nuevamente la posibilidad de precipitaciones, principalmente durante la tarde y la noche.

La probabilidad de lluvia vuelve a ubicarse alrededor del 40%. Las temperaturas se mantendrán dentro de un rango agradable, con una mínima cercana a los 17 grados y una máxima que podría llegar a los 28.

El comportamiento del clima durante estos días confirma una tendencia que ya se percibe desde el inicio del verano: una mayor frecuencia de tormentas en la provincia. Los especialistas señalan que la combinación de aire cálido y humedad favorece la formación de sistemas inestables. Esto genera episodios de lluvia que aparecen de manera irregular, pero que se repiten con bastante frecuencia.

Por ahora, el panorama para Mendoza sigue marcado por esa dinámica: días templados, cielos variables y la posibilidad de tormentas que pueden surgir en distintos momentos de la semana.