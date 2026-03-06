Rigen alertas por tormentas en nueve provincias del centro, oeste y norte del país
El SMN renovó las alertas por tormentas con lluvias intensas, granizo y ráfagas de hasta 60 km/h que afectarán desde el sábado a varias provincias.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó las alertas por tormentas para este sábado en distintas provincias del centro, oeste y norte de la Argentina, en el marco de un escenario de fuerte inestabilidad que podría extenderse durante todo el fin de semana.
De acuerdo con el mapa de alertas vigente para el sábado, las zonas bajo advertencia abarcan Mendoza, San Luis, La Pampa, San Juan, Salta, Jujuy, Corrientes, Neuquén y Río Negro, además de áreas del oeste y centro del país donde las condiciones de inestabilidad serán más marcadas.
Alertas de nivel amarilla
Según el organismo, en estas zonas rigen alertas amarillas, lo que implica que el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, ráfagas superiores a los 60 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos.
Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual en algunos sectores.
Especialistas señalan que este nuevo evento de mal tiempo está asociado al ingreso de un sistema de bajas presiones en altura que interactuará con una masa de aire muy húmeda, favoreciendo el desarrollo de tormentas en amplios sectores del país.