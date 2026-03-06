Rigen alertas por tormentas en nueve provincias del centro, oeste y norte del país

El SMN renovó las alertas por tormentas con lluvias intensas, granizo y ráfagas de hasta 60 km/h que afectarán desde el sábado a varias provincias.

El SMN renovó las alertas por tormentas para este sábado en distintas provincias del centro, oeste y norte de la Argentina.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó las alertas por tormentas para este sábado en distintas provincias del centro, oeste y norte de la Argentina, en el marco de un escenario de fuerte inestabilidad que podría extenderse durante todo el fin de semana.

De acuerdo con el mapa de alertas vigente para el sábado, las zonas bajo advertencia abarcan Mendoza, San Luis, La Pampa, San Juan, Salta, Jujuy, Corrientes, Neuquén y Río Negro, además de áreas del oeste y centro del país donde las condiciones de inestabilidad serán más marcadas.

Te puede interesar Rige un alerta amarilla por tormentas: se esperan ráfagas y granizo en varias provincias

mapa_alertas (6) Alertas de nivel amarilla Según el organismo, en estas zonas rigen alertas amarillas, lo que implica que el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, ráfagas superiores a los 60 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos.

Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual en algunos sectores.