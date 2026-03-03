Rige un alerta amarilla por tormentas: se esperan ráfagas y granizo en varias provincias

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para amplias zonas del país, en el marco de un escenario de marcada inestabilidad que continuará en los próximos días. El área bajo alerta será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o puntualmente severas, que podrían estar acompañadas por caída de granizo.

El aviso advierte además posibilidad de intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

El organismo nacional prevé valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, aunque no se descarta que esos registros puedan ser superados de manera localizada.

La alerta afecta a las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Córdoba y San Luis.

Según las proyecciones meteorológicas, la inestabilidad no dará tregua. Entre la tarde y noche del miércoles ingresará un nuevo frente frío, más intenso, que volverá a generar condiciones propicias para el desarrollo de tormentas en el centro y norte del país.

Afectará provincias como Córdoba, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y sectores de Buenos Aires. El frente tenderá a estacionarse, favoreciendo la persistencia de lluvias y tormentas hasta al menos el viernes.

En algunas áreas, los acumulados podrían ser significativos y superar localmente los 100 milímetros, manteniendo el riesgo de anegamientos temporarios y complicaciones en zonas urbanas.