El SMN emitió un alerta por tormentas de "fuertes a severas": qué zonas de Mendoza se verán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para este sábado 28 de febrero que afecta al sur provincial.

Continúa el alerta por tormentas durante las primeras horas del sábado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este sábado 28 de febrero por tormentas de “fuertes a severas” durante la madrugada en el sur de Mendoza.

Según el SMN, hay alerta amarilla por tormentas en General Alvear y San Rafael: “El área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h”, indicaron.

alerta tormentas sábado El SMN emitió un alerta por tormentas para este sábado en el sur de Mendoza. Así estará el tiempo este sábado en Mendoza Viento: viento leve del sur desde las 2 en la zona Sur y alrededor de las 4 en las zonas Norte y Este, persistiendo hasta las 9-10. Por la tarde, rotación del viento al norte, entre las 15 y las 22 principalmente en zonas Norte, Este, Sur y Valle de Uco.

viento leve del sur desde las 2 en la zona Sur y alrededor de las 4 en las zonas Norte y Este, persistiendo hasta las 9-10. Por la tarde, rotación del viento al norte, entre las 15 y las 22 principalmente en zonas Norte, Este, Sur y Valle de Uco. Nubosidad: cielo mayormente despejado toda la jornada tanto en el llano como en alta montaña. Tiempo estable y sin fenómenos significativos.

cielo mayormente despejado toda la jornada tanto en el llano como en alta montaña. Tiempo estable y sin fenómenos significativos. Alta Montaña: cielo despejado. Pronóstico para los próximos días Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, este sábado comenzará nublado pero se irá despejando a lo largo de la jornada. La mínima esperada es de 18ºC y la máxima de 29ºC.