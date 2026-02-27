El SMN emitió un alerta por tormentas de "fuertes a severas": qué zonas de Mendoza se verán afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para este sábado 28 de febrero que afecta al sur provincial.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este sábado 28 de febrero por tormentas de “fuertes a severas” durante la madrugada en el sur de Mendoza.
Según el SMN, hay alerta amarilla por tormentas en General Alvear y San Rafael: “El área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h”, indicaron.
Te Podría Interesar
Así estará el tiempo este sábado en Mendoza
- Viento: viento leve del sur desde las 2 en la zona Sur y alrededor de las 4 en las zonas Norte y Este, persistiendo hasta las 9-10. Por la tarde, rotación del viento al norte, entre las 15 y las 22 principalmente en zonas Norte, Este, Sur y Valle de Uco.
- Nubosidad: cielo mayormente despejado toda la jornada tanto en el llano como en alta montaña. Tiempo estable y sin fenómenos significativos.
- Alta Montaña: cielo despejado.
Pronóstico para los próximos días
Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, este sábado comenzará nublado pero se irá despejando a lo largo de la jornada. La mínima esperada es de 18ºC y la máxima de 29ºC.
El domingo se anticipa caluroso, con una máxima de 35ºC, e inestable hacia la noche con probabilidad de tormentas. El lunes las condiciones se mantendrán similares.