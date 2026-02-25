Alerta por tormentas fuertes y ráfagas de 80 Km/h: en qué zonas de Mendoza y a partir de qué hora

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para este jueves en distintas zonas de la provincia.

Desmejora el tiempo este jueves por la noche.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este jueves 26 de febrero por tormentas en distintas zonas de Mendoza a partir de la noche.

Según el SMN, hay alerta amarilla por tormentas en Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, Junín, Rivadavia. Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán, Tupungato, General Alvear y San Rafael.

“El área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h”, indicaron.

alerta tormentas jueves El SMN emitió un alerta por tormentas en Mendoza para este jueves. Y agregaron que se “se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de manera local”.

Así estará el tiempo este jueves en Mendoza Viento: circulación leve desde el sector este, en horas de la tarde, en zonas Este y Sur. Viento Zonda leve en el Sur de Malargüe y cordillera Sur, entre las 15 y las 20.

Nubosidad: amanece seminublado en Malargüe. Durante la tarde, cielo seminublado en el Sur provincial. Convección que se inicia alrededor de las 21 en el Este y se extiende luego hacia todo el Valle de Uco y el Gran Mendoza durante la noche. Posibles lluvias o tormentas nocturnas y hacia la madrugada del viernes, especialmente en zona Sur.

Alta Montaña: cielo despejado durante toda la jornada. Pronóstico para los próximos días Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, para este jueves se prevé una jornada con nubosidad variable y ascenso de la temperatura: la mínima será de 17ºC y la máxima de 31ºC. Se indican tormentas hacia la noche además.