Alerta por tormentas y precipitaciones "de significativa intensidad": en qué zonas de Mendoza y hasta cuándo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para este sábado que afectará a la mayor parte del territorio provincial.

El Servicio Meteorológico Nacional, a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una fuerte advertencia para este sábado 21 de febrero por tormentas de variada intensidad en casi todo el territorio mendocino.

Según el SMN, exceptuando la zona cordillerana, Mendoza se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas, “algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h”, indicaron.

alerta tormentas sábado El SMN emitió un alerta por tormentas para este sábado en Mendoza. Y agregaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, que pueden ser superados de manera local”.

Así estará el tiempo este sábado en Mendoza Viento: leve brisa desde el este, entre las 1 y las 22 principalmente en las zonas Este y Sur.

leve brisa desde el este, entre las 1 y las 22 principalmente en las zonas Este y Sur. Nubosidad: amanece inestable con probabilidad de lluvias en el Valle de Uco, zona Este, Gran Mendoza y el extremo Este de la zona Sur. Esta situación podría mejorar hacia el mediodía, pero se reactivará la inestabilidad desde el Oeste (Gran Mendoza y Valle de Uco) durante la tarde, y luego hacia el Sur y el resto del Valle de Uco. Durante la tarde y noche se esperan tormentas importantes en el Valle de Uco, Gran Mendoza y zona Este. No se descarta la caída de granizo, particularmente en Valle de Uco y Gran Mendoza, con precipitaciones de significativa intensidad. Hacia las 3 del domingo, el sistema se desplazaría hacia el este provincial.

Alta Montaña: generalmente despejado. Pronóstico para los próximos días El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa una jornada con nubosidad variable, con poco cambio de la temperatura, y altas probabilidades de lluvias y tormentas. La mínima esperada es de 18ºC y la máxima de 29ºC.