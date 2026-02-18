El SMN emitió una alerta de último momento por granizo para Mendoza: a qué hora se espera y en qué zonas
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por tormentas fuertes en Mendoza para esta tarde. Podrían registrarse granizo, ráfagas intensas y lluvias abundantes en el sur provincial.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó este miércoles una alerta por tormentas fuertes que afectarán a Mendoza durante la tarde. Según el organismo, las precipitaciones comenzarían cerca de las 17 y podrían presentarse fenómenos intensos en sectores del sur provincial.
El aviso meteorológico indica que los departamentos que se verán comprometidos son San Rafael y General Alvear, donde se esperan tormentas aisladas, algunas fuertes o incluso localmente severas.
Te Podría Interesar
Qué se espera del fenómeno en Mendoza
Además de las fuertes precipitaciones, San Rafael y General Alvear registrarán:
- caída de granizo
- intensa actividad eléctrica
- abundante lluvia en cortos períodos
- ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h
Además, se estiman acumulados de precipitación entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de forma puntual.
Para este miércoles, el pronóstico indica en Mendoza una temperatura máxima de 33°C y una mínima de 22°C, con un marcado cambio de condiciones hacia la tarde.
Ante la alerta amarilla, se recomienda:
- Evitar salir durante la tormenta.
- No sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros.
- Desconectar electrodomésticos y cortar la electricidad si ingresa agua.
- Mantener puertas y ventanas cerradas.
- Asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio o vehículo cerrado.