El SMN emitió una alerta de último momento por granizo para Mendoza: a qué hora se espera y en qué zonas

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por tormentas fuertes en Mendoza para esta tarde. Podrían registrarse granizo, ráfagas intensas y lluvias abundantes en el sur provincial.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó este miércoles una alerta por tormentas fuertes que afectarán a Mendoza durante la tarde. Según el organismo, las precipitaciones comenzarían cerca de las 17 y podrían presentarse fenómenos intensos en sectores del sur provincial.

El aviso meteorológico indica que los departamentos que se verán comprometidos son San Rafael y General Alvear, donde se esperan tormentas aisladas, algunas fuertes o incluso localmente severas.

El SMN mantiene bajo alerta a Mendoza por posibles fenómenos severos. Qué se espera del fenómeno en Mendoza Además de las fuertes precipitaciones, San Rafael y General Alvear registrarán:

caída de granizo

intensa actividad eléctrica

abundante lluvia en cortos períodos

ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h Además, se estiman acumulados de precipitación entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de forma puntual.

Las recomendaciones ante una alerta por tormentas Conocé qué tenés que hacer. Para este miércoles, el pronóstico indica en Mendoza una temperatura máxima de 33°C y una mínima de 22°C, con un marcado cambio de condiciones hacia la tarde.