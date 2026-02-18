Mendoza estableció un protocolo para regular las llamadas al SEC desde las escuelas

El Ministerio de Salud y Deportes de la Provincia de Mendoza oficializó este miércoles la Resolución Nº 214 , mediante la cual se aprueba e implementa el “ Protocolo Oficial para la Activación del Servicio de Emergencias Coordinado ( SEC )” en el ámbito de los establecimientos educativos.

La medida, publicada en el Boletín Oficial, responde al incremento sostenido de llamados al sistema de emergencias desde escuelas y a la necesidad de ordenar el uso de un recurso considerado crítico dentro del sistema sanitario provincial.

Según se detalla en los fundamentos, el Servicio de Emergencias Coordinado constituye un dispositivo destinado a atender “situaciones de urgencia y emergencia con riesgo real o potencial para la vida”, por lo que se busca optimizar su disponibilidad operativa y evitar activaciones que no respondan a criterios médicos estrictos.

Uno de los puntos centrales de la resolución establece que el único canal formal para activar el Servicio de Emergencias Coordinado será el número * 911 , “no admitiéndose vías alternativas, informales o directas”.

El texto también precisa que el asesoramiento telefónico que eventualmente brinde el SEC “tiene carácter orientativo y preliminar” y que “no sustituye la aplicación del presente Protocolo por parte de la institución educativa”. Además, aclara que ese acompañamiento telefónico “no exime a los responsables del establecimiento escolar de la responsabilidad de identificar signos de alarma, brindar primeros auxilios básicos y documentar el evento conforme a la normativa vigente”.

La normativa determina que la activación del sistema deberá realizarse “exclusivamente ante la presencia de situaciones clasificadas como emergencia o urgencia médica”, conforme a los criterios técnicos incluidos en el Anexo I. También deja expresamente establecido que no corresponde solicitar el servicio ante situaciones que puedan resolverse con primeros auxilios básicos, derivación programada o intervención familiar.

Obligaciones para escuelas públicas y privadas

La Resolución Nº 214 fija que el protocolo será de cumplimiento obligatorio para establecimientos educativos de gestión estatal y privada en todo el territorio provincial, así como para el personal docente, directivo, no docente y equipos profesionales que desarrollen actividades en el ámbito escolar.

Entre las responsabilidades institucionales, se dispone la difusión obligatoria de la norma y sus anexos, la capacitación básica del personal en identificación de emergencias y primeros auxilios, la correcta aplicación del procedimiento antes, durante y después de cada evento, y el registro de todas las actuaciones realizadas.

La resolución también aprueba tres anexos obligatorios: los criterios oficiales de emergencia, urgencia y no emergencia en el ámbito escolar; una guía operativa de identificación de emergencias y primeros auxilios básicos para personal no médico; y un flujograma oficial de actuación.

La medida entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y será comunicada al Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y a la Dirección General de Escuelas para su difusión en todos los niveles educativos.

