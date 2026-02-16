Mendoza, tierra de volcanes: refuerzan la vigilancia del Planchón Peteroa en alerta amarilla

Amplían la red de monitoreo del volcán Planchón Peteroa en Malargüe. ¿Por qué la alerta no implica una erupción inminente, pero sí mayor seguimiento?

La ampliación de la red de vigilancia del volcán Planchón Peteroa en Malargüe se puso en marcha tras su permanencia en alerta técnica amarilla desde julio del 2025. “En octubre, noviembre emitió un poco de ceniza y por suerte para fin de año se fue aplacando”, explicó Sebastián García, director del Observatorio de Vigilancia Volcánica del SEGEMAR, en MDZ Radio.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio: 12-02-2026 - MC - SEBASTIÁN GARCÍA - DIR. DEL OBSERVATORIO DE VIGILANCIA VOLCÁNICA SEGEMAR “El volcán no ha vuelto a sus niveles de base en cuanto a los parámetros que nosotros observamos en el monitoreo y por eso aún permanece en alerta amarilla y eso de alguna manera detonó o llevó a la necesidad de tener que ampliar la cantidad instrumental”, precisó. En ese marco, detalló que se instalarán “cinco nuevas estaciones multiparamétricas” para robustecer el sistema del lado argentino, complementando el acuerdo vigente con Chile.

WhatsApp Image 2026-02-16 at 7.29.06 PM Más instrumentación y monitoreo en alta montaña “Cada estación tiene distintos sensores con los cuales medimos de alguna manera el comportamiento interno del volcán, a través de la micro sismicidad”, indicó. También se incorporarán equipos para medir deformación mediante “GPS de muy alta precisión” que permiten detectar “si el volcán se está inflando como un globo, queriendo decir eso que evidentemente la lava quiere salir hacia la superficie”, además de nuevas cámaras y sensores para cuantificar emisiones gaseosas, ya que el Planchón-Peteroa “está emitiendo vapor de agua, está emitiendo dióxido de azufre”.

García señaló que el operativo demandará unos 15 días en alta montaña y una logística compleja: “Una estación en promedio pesa unos 800 o 850 kilos”, afirmó, y agregó que se trata de “una inversión de más de 280 mil dólares en instrumental de última generación”.

WhatsApp Image 2026-02-16 at 7.29.05 PM (2) Qué implica la alerta amarilla en Mendoza Respecto del escenario provincial, sostuvo que “Mendoza es una de las provincias volcánicamente más activas de nuestro país”. Mencionó, además del Planchón-Peteroa, a Laguna del Maule, que “si el día de mañana se reactivara y tuviera un proceso eruptivo, podría generar desde luego una erupción de magnitudes mayores”, y a los volcanes Tupungatito, San José y Volcán Maipo.