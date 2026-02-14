Vacaciones: el pueblo de Neuquén con un volcán y aguas termales cristalinas que pocos conocen

Un destino con postales soñadas, decesnas de actividades y que se puede visitar en familia durante cualquier estación del año.

Para los amantes de los pueblos rodeados de naturaleza que invitan a relajarse, pero con un sin fin de actividades para divertirse, hemos encontrado un destino ubicado en la provincia de Neuquén. Este es un pueblo poco conocido pero que promete proporcionar una experiencia única a sus visitantes.

Se trata de Caviahue, un paraíso escondido que impacta porque está rodeado de montañas y tiene volcán imponente. Debido a sus postales únicas, el pueblo argentino fue distinguido por la Organización Mundial del Turismo y recibió una mención especial por el compromiso de sus habitantes para preservar el medio ambiente.

Este paisaje parece irreal por la hermosura que despliega Foto: @somos.caviahue

¿Qué actividades se pueden hacer en este pueblo? A este pueblo de Neuquén se lo conoce por el Volcán Copahue que crea aguas termales, sus bosques milenarios de araucarias cubiertos de nieve (es uno de los pocos lugares del mundo en el que existen) y sus largas temporadas de nieve con deportes para disfrutar en familia.

Durante el invierno, los turistas pueden optar por diferentes actividades. Entre ellas se encuentran el esquí, snowboard, paseos en motos de nieve o vehículos orugas para llegar al cráter del volcán y trineos tirados por perros. Pero en verano y otoño, hay otros planes como trekking a las 7 cascadas del Agrio (sendero de 3km ideal para niños), visita al Salto del Agrio y ascenso a la Laguna Escondida para disfrutar de las vistas panorámicas.