¡Amor a primera mordida! Receta de pizza casera con forma de corazón para San Valentín

En verano dan ganas de cocinar algo especial sin pasar horas en la cocina. Esta receta de pizza casera con forma de corazón es ideal para sorprender en San Valentín con un detalle romántico, rico y bien casero. Perfecta para compartir en pareja o con amigos, combina masa suave, salsa sabrosa y mucho amor en cada porción.

1. En un bowl, disolvé la levadura con el azúcar y un poco de agua tibia. Dejá espumar 10 minutos.

2. Agregá la harina , la sal , el aceite y el resto del agua. Mezclá hasta formar una masa .

3. Amasá durante 8 a 10 minutos hasta lograr una textura lisa. Tapá y dejá levar 1 hora hasta que duplique volumen.

4. Dividí la masa en dos. Estirá cada bollo y dale forma de corazón con las manos o un cuchillo.

5. Colocá en una placa aceitada, agregá salsa de tomate y mozzarella. Sumá tomates cherry y aceitunas.

6. Cociná en horno fuerte precalentado (220 °C) durante 12 a 15 minutos. Terminá con orégano y albahaca fresca.

Lista para sorprender a puro sabor La receta de pizza casera con forma de corazón para San Valentín se popularizó en pizzerías románticas de Italia como símbolo de amor comestible. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

La pizza con forma de corazón se volvió popular como gesto romántico en Italia. Esta receta se conserva en heladera hasta 2 días bien tapada y podés recalentarla en horno para que vuelva a quedar crocante y deliciosa. ¡Dedicá amor este día!.