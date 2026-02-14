Presenta:

Muffins salados de zanahoria y queso: una receta rápida para cualquier momento

Una receta sencilla de muffins salados, para acompañar tus comidas o disfrutar como opción práctica y casera.

Una receta salada que te va a encantar.

Estos muffins salados son una alternativa práctica cuando se busca algo sencillo pero... no aburrido. Se hornean rápido y quedan bien tanto tibios como a temperatura ambiente. Es una receta perfecta para acompañar una sopa o resolver una comida ligera sin demasiada preparación previa. Así que... ¡manos a la obra!

Ingredientes (para 10 a 12 muffins)

  • 2 zanahorias medianas ralladas finas
  • 2 huevos
  • 80 ml de aceite de oliva o neutro
  • 150 ml de leche
  • 180 g de harina 0000
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 100 g de queso rallado (cremoso, pategrás o el que tengas)
  • Sal y pimienta a gusto
  • Opcional: una pizca de nuez moscada
Muffins salados de zanahoria y queso (2)
La receta de muffins salados más rica.

Paso a paso de la receta

  1. Precalentá el horno a 180 °C y colocá pirotines en un molde para muffins.
  2. En un bowl mezclá los huevos con el aceite y la leche hasta integrar.
  3. Incorporá la zanahoria rallada y el queso.
  4. En otro recipiente mezclá la harina con el polvo de hornear, la sal y la pimienta.
  5. Sumá los ingredientes secos a la mezcla húmeda y uní sin batir de más.
  6. Distribuí la preparación en los moldes, llenando hasta tres cuartos de su capacidad.
  7. Horneá durante 20 a 25 minutos, hasta que estén dorados y al insertar un palillo salga seco.
  8. Retirá y dejá entibiar antes de servir. ¡Y listo!

