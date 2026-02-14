Muffins salados de zanahoria y queso: una receta rápida para cualquier momento
Una receta sencilla de muffins salados, para acompañar tus comidas o disfrutar como opción práctica y casera.
Estos muffins salados son una alternativa práctica cuando se busca algo sencillo pero... no aburrido. Se hornean rápido y quedan bien tanto tibios como a temperatura ambiente. Es una receta perfecta para acompañar una sopa o resolver una comida ligera sin demasiada preparación previa. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes (para 10 a 12 muffins)
- 2 zanahorias medianas ralladas finas
- 2 huevos
- 80 ml de aceite de oliva o neutro
- 150 ml de leche
- 180 g de harina 0000
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 100 g de queso rallado (cremoso, pategrás o el que tengas)
- Sal y pimienta a gusto
- Opcional: una pizca de nuez moscada
Paso a paso de la receta
- Precalentá el horno a 180 °C y colocá pirotines en un molde para muffins.
- En un bowl mezclá los huevos con el aceite y la leche hasta integrar.
- Incorporá la zanahoria rallada y el queso.
- En otro recipiente mezclá la harina con el polvo de hornear, la sal y la pimienta.
- Sumá los ingredientes secos a la mezcla húmeda y uní sin batir de más.
- Distribuí la preparación en los moldes, llenando hasta tres cuartos de su capacidad.
- Horneá durante 20 a 25 minutos, hasta que estén dorados y al insertar un palillo salga seco.
- Retirá y dejá entibiar antes de servir. ¡Y listo!