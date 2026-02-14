Postre estrella: receta de frutillas con chocolate derretido fácil y fresca para el verano
Sumá dulzura al verano con esta receta de frutillas con chocolate derretido, una idea fresca, vistosa y deliciosa para compartir en reuniones y festejos.
Cuando el calor aprieta, nada mejor que un postre fresco y simple. Esta receta es perfecta para el verano porque combina la acidez natural de las frutillas con el dulzor intenso del chocolate. Ideal para compartir en una merienda, una picada dulce o como broche final de una cena liviana sin pasar horas en la cocina.
Rinde: 4 porciones
Ingredientes
500 g de frutillas frescas.
200 g de chocolate semiamargo o con leche.
1 cucharada de manteca.
2 cucharadas de crema de leche (opcional).
1 cucharada de azúcar (opcional).
Coco rallado, granas o frutos secos picados para decorar (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Lavar bien las frutillas bajo agua fría, retirar los cabitos y secarlas con cuidado usando papel de cocina. Es clave que estén bien secas para que el chocolate se adhiera mejor.
2. Picar el chocolate en trozos pequeños y colocarlo en un bowl apto para calor.
3. Derretir a baño María o en microondas en intervalos de 30 segundos, mezclando cada vez para evitar que se queme.
4. Agregar la manteca y la crema de leche para lograr una textura más brillante y suave. Mezclar hasta integrar.
5. Tomar cada frutilla por la punta y sumergirla en el chocolate derretido.
6. Colocarlas sobre papel manteca y, si querés, espolvorear coco rallado o granas antes de que el chocolate se endurezca.
7. Llevar a la heladera unos 15 minutos hasta que el chocolate esté firme.
De la cocina a tu casa
Las frutillas con chocolate se popularizaron en ferias y chocolaterías europeas, pero hoy son un clásico en cualquier casa. Se conservan en heladera hasta 24 horas en un recipiente hermético. Sacalas unos minutos antes de servir para disfrutar mejor su sabor y textura bien cremosa. ¡Tentate!.