Receta tradicional de huevos turcos para un desayuno increíble

Esta receta de huevos turcos, conocida como Çilbir, es una preparación tradicional que se ha vuelto tendencia por su combinación de yogur cremoso, huevos pochados y mantequilla especiada. Es elegante, sencilla y perfecta para un desayuno o brunch diferente, lleno de sabor y textura.

Esta receta tiene origen otomano y se prepara desde el siglo XV en Turquía.

1- Mezcla el yogur con el ajo rallado, sal y pimienta . Deja reposar a temperatura ambiente.

2- Llena una olla mediana con agua y lleva a fuego medio hasta que esté a punto de hervir. Añade el vinagre.

3- Reduce el fuego para mantener un hervor suave. Casca cada huevo en un recipiente pequeño y deslízalo cuidadosamente en el agua.

4- Cocina los huevos durante 3 minutos hasta que la clara esté firme y la yema permanezca líquida. Retira con una espumadera.

5- En una sartén pequeña, derrite la mantequilla con el aceite de oliva. Añade el pimentón y las hojuelas de chile. Cocina unos segundos hasta que suelte aroma.

6- Distribuye el yogur en platos hondos, coloca encima los huevos pochados y baña con la mantequilla especiada.

7- Decora con perejil o eneldo fresco y sirve de inmediato con pan rústico.

La receta tradicional utiliza yogur natural espeso para lograr la textura perfecta.

De la cocina a la mesa

Los huevos turcos son una opción sofisticada que demuestra cómo pocos ingredientes pueden crear un platillo delicioso y memorable. Esta receta equilibra la frescura del yogur con la suavidad del huevo pochado y el toque aromático de la mantequilla especiada. Es ideal para quienes desean variar el desayuno tradicional y probar sabores internacionales sin complicaciones. Además, su presentación vistosa la convierte en una excelente alternativa para compartir en reuniones o celebraciones especiales. Sin duda, es una preparación sencilla, elegante y llena de personalidad que vale la pena incorporar al repertorio culinario. ¡A disfrutar!